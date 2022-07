Ebből van most pénze magánorvosra rengeteg magyarnak: a drágulás az egészséget sem kíméli

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az infláció megjelent az egészségügyben és a szakorvosi ellátások népszerűsége is nőtt. Ez a két tényező magyarázza elsősorban, hogy 27 százalékkal többet költöttek 2021-ben a Prémium Egészségpénztár tagjai, mint a járvány előtt, 2019-ben. Kedvező változás, hogy a munkáltatók is “beindultak” – derül ki a pénztár összeállításából. Kevesen ismerik azonban az adóvisszatérítés lehetőségét, és az elérhető szolgáltatások teljes körét, a kasszákkal ugyanis többek között gluténmentes élelmiszereket, kontaktlencsét vagy a hitel törlesztőrészletét is finanszírozni lehet.

A legnépszerűbb szolgáltatások közül a szakorvosi ellátásra 45 százalékkal több ment 2021-ben, míg fogászati ellátásra közel 30 százalékkal, gyógyszerekre pedig közel 15 százalékkal költöttek többet. A tagok a nyári hónapokban jellemzően kevesebbet fordítanak az egészségükre, a november és a december jelenti a kiugró időszakot. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egyre fontosabbak az egészségügyi szolgáltatások a magyaroknak: a jegybanki adatok szerint 2021-ben éves szinten nőtt az egészségpénztáraknál a taglétszám, a tagok számláján a befizetésekből jóváírt összeg meghaladta a 49 milliárd forintot. A Prémium Egészségpénztár összeállítása szerint mind az átlagos költések, mind pedig a befizetések jelentősen nőttek a koronavírus-járvány kitörése előtti szinthez képest. A pandémia előtti utolsó évhez, 2019-hez viszonyítva átlagosan 27 százalékkal nőtt az egy számlára jutó kifizetés a Prémium Egészségpénztárnál. Ez részben az inflációs hatás, azaz a drágulás eredménye. Ezt alátámasztják a hivatalos adatok is, a KSH szerint ugyanis idén júniusban a gyógyszerek közel 4 százalékkal, míg az egészségügyi szolgáltatások közel 8 százalékkal kerültek többe az előző év azonos időszakához képest. A kifizetések összegének növekedése emellett köszönhető annak is, hogy a kasszatagok egyre nagyobb arányban vesznek igénybe magánegészségügyi szolgáltatásokat. Szakorvosi ellátásra például 45 százalékkal több ment 2021-ben mint 2019-ben, fogászati ellátásra közel 30 százalékkal, gyógyászati segédeszközökre 25 százalékkal, gyógyszerekre pedig közel 15 százalékkal költöttek többet a tagok - mondta Dr. Váradi Péter, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója. A szakember a pénztár adatait ismertetve beszélt arról is, hogy a tagok a nyári hónapokban jellemzően kevesebbet költenek, mint az év többi részében. Az egészségpénztári költéseknél a november és a december számít kiemelt hónapnak, 2021-ben az egy számlára jutó átlagos kifizetés ezekben a hónapokban 13 ezer forint körül alakult, szemben az év többi részében tapasztalt 11-12 ezer forintos átlagos költésekkel. Ez alól egyedül a 2020-as év számított kivételnek, amikor a kijárási korlátozások miatt márciusban és áprilisában visszaestek az átlagos költések, majd májusban megugrottak. EZ IS ÉRDEKELHET Rengeteg magyar rohanhat a vesztébe: nem csak az anyagi biztonságuk, hanem az egészségük a tét A válságok nemcsak a háztartások anyagi helyzetét befolyásolják, hanem a lakosság mentális egészségre is rendkívül negatívan hatnak. Kedvező kép a befizetéseknél A költések mellett az egészégpénztári befizetések szintén emelkedtek: 2019-hez képest 2021-re 21 százalékkal nőttek. Érdekes, egyben kedvező változás, hogy az egyéni befizetések 24 százalékos növekedésével párhuzamosan a munkáltatói befizetések is emelkedtek 5 százalékkal. Tehát a munkáltatók a kedvezőtlen adóztatás ellenére a korábbinál nagyobb szerepet vállalnak a dolgozók egészségének megőrzésében, igaz ezek aránya még mindig a töredékét jelenti az egyénieknek: 2022 első öt hónapjában a tagok 5,3 milliárd forintot fizettek be, míg a munkáltatók mindössze valamivel több mint 848 millió forintot. A Prémium Egészségpénztár adataiból az is kiderül, hogy az egészségpénztári tagok a legtöbbet szakorvosi ellátásra és fogászatra, illetve gyógyszerre költik. Az első ötben ott van még a szemüvegvásárlás, valamint az orvostechnikai, gyógyászati segédeszközök beszerzése is. A gyógyszerek és szakorvosi vizsgálatok mellett kevesebben tudják, hogy egészségpénztári tagsággal számos egyéb egészségügyi eszköz és szolgáltatás is finanszírozható, például kontaktlencsék, babaápolási termékek vagy éppen a gluténmentes élelmiszerek. A Családi Kasszával pedig a gyerekek iskoláztatási kiadásait, egyetemi vagy főiskolai hallgatói tandíját, kollégiumi elhelyezésének díját, illetve a lakáshitel törlesztőrészletét is finanszírozni lehet az egészségszámláról. Ráadásul ezeket a kiadásokat is 20 százalékkal mérsékelhetik a tagok az állami támogatásnak köszönhetően. Ezekkel a lehetőségekkel pedig sokan nem számolnak – tette hozzá Dr. Váradi Péter. Állami támogatás is segíti a takarékoskodást Mivel a pénztárakon keresztül történő takarékoskodást állami támogatással is ösztönzik, a tagság mellé, az egészség- és nyugdíjpénztári befizetések után egyaránt évente 20 százalék adó-visszatérítés, maximum évi 150 ezer forint jár. „A kutatásainkból azt látjuk, hogy kevesen, 10-ből mindössze 3-an ismerik az adóvisszatérítés lehetőségét, ráadásul az állami támogatás ismerete az egészségkasszák esetében még alacsonyabb, mint a nyugdíjpénztáraknál” – tette hozzá Dr. Váradi Péter. Az adóvisszatérítéssel közvetett módon, de minden pénztártag csökkentheti az egészségügyi kiadásait. A nagyságrendeket pedig jól tükrözi, hogy a Prémium Egészségpénztárnál 2021-ben a tagok 2,9 milliárd forintot igényeltek vissza.

Címlapkép: Getty Images

