Új variánsa lehet a koronavírusnak? Ezekre a tünetekre figyelj mostanában

Korántsem ért még véget a koronavírus járvány, most a kutatók új vírusváltozatot véltek felfedezni. A BA.5 jelű vírusváltozat az omikron közeli rokona a kutatók szerint, Amerikában és a briteknél is terjed.

Az új típusú koronavírusról mostanra számos dolgot megtudtak a szakemberek, de mivel a kórokozónak több variánsa is létrejött az utóbbi időben, mindig van mit tanulmányozni. A kutatók most a BA.5 jelű változatot elemzik, mivel napjainkban már ez is terjed – főként az USA-ban és az Egyesült Királyságban.

Az IFLScience is beszámolt az új vírusváltozatról, ami a legfrissebb elemzések szerint éjszaka okozhat tüneteket. Luke O’Neill, a dublini Trinity College biokémiával foglalkozó professzora is megerősítette a NewsTalk című rádióműsorban,

hogy a variáns érdekes következménye, hogy aki megfertőződik tőle, éjszakai izzadásra ébredhet

O'Neill szerint az, hogy az egyes vírusvariánsok eltérő tüneteket okoznak, a kórokozó genetikai változásai miatt van, de ezt az is befolyásolhatja, hogy az immunrendszerünk miként reagál a fertőzésre. Azt egyelőre nem sikerült megfejteni, hogy a BA.5 okozta éjszakai izzadás milyen gyakran fordul elő, mert erről egyelőre nincs elég adat.

Azok viszont, akik legalább két oltást megkaptak, leggyakrabban megfázáshoz hasonló tüneteket észleltek magukon, ha elkapták: ilyen volt az orrfolyás, a fejfájás, tüsszögés, illetve a torokfájás. Az olyan tünetekről, mint például a szaglás elvesztése, légszomj és láz, ma már ritkábban számolnak be a páciensek.