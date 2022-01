Nem mindegy, milyen patikai gyorstesztet vesz az ember: 5-15 ezer forintot is ott lehet hagyni

Népszava Link a vágólapra másolva

Miközben az új fertőzöttek száma rekordot döntött, sokan kénytelenek saját pénzből tesztelni magukat. Ez azonban nem olyan könnyű, mert az eszközök ára és minősége is rendkívül eltérő - írja a Népszava. A gyógyszertárakban kapható tesztek ára és minősége viszont rendkívül változó. A választék nagy, több mint egy tucat féle gyorstesztet lehet beszerezni. Egy négytagú család nyolcezer forintból is megúszhatja a gyorstesztet, de akár 60 ezer forintot is rákölthet erre.

Mivel a koronavírus önmintavételes tesztjei szabadáras termékek, több ezer forinttal is eltérhet ugyanannak a gyorstesztnek az ára a patikákban. Ráadásul arról keveset tudhatnak a vásárlók, hogy melyik tesztet érdemes választaniuk. Olyan fórumról nem tudunk, amely ezek érzékenységét, pontosságát korrekten összevetné. Az előzetes tájékozódás sem könnyű, a tesztekről sokszor gyakorlatilag csak a megvásárlás és a kicsomagolás után, a használati útmutatóból derül ki, hogy ki a gyártó, a forgalmazó, csatoltak-e minőségi tanúsítványt, és milyen tulajdonságokat, képességet, érzékenységet garantál az eszköz. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) sem vizsgálja a forgalomba kerülő teszteket, csupán lajtsromba veszi azokat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Pénzcentrum korábban a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének segítségével videót készített arról, hogyan is kell szakszerűen elvégezni a patikában kapható, önmintavételes antigén gyorsteszteket. A gyorstesztek ugyanis 90% feletti pontossággal alkalmasak a koronavírus-fertőzöttség megállapítására, de csak ha jól végezzük el őket. A videóban kétféle antigén gyorsteszt használatát mutatjuk be: a Biosynex COVID-19 antigén gyorsteszt orrnyálkahártyából, a Screen Italia COVID-19 antigén gyorsteszt pedig nyálból vett minta alapján képes kimutatni a SARS-CoV-2 koronavírus jelenlétét a szervezetben. Ezeket a fajtákat több gyógyszerész is ajánlotta lapunknak, mint legmegbízhatóbb teszttípust.

Címlapkép: Getty Images

