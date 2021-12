Ezért tiltják be a gyógyszerek házhozszállítását: itt a magyarázat

Január 1-jén életbe lép a gyógyszerpiacot felforgató törvénymódosítás, amely megtiltja a gyógyszerek esetében a csomagküldést. Mivel már minden ötödik gyógyszertár foglalkozik internetes gyógyszerértékesítéssel, és az elmúlt két-három évben 50-80 százalékkal nőtt a webes gyógyszerforgalom.

Ugyan a vényköteles gyógyszereket eddig sem lehetett csomagküldéssel célba juttatni, az változik, hogy a jövő év elejétől a vény nélkül kapható gyógyszerek is tiltólistára kerülnek, csak a gyógyszertárak szakszemélyzete viheti ki azokat.

Ez rendkívüli veszteség. Folytatjuk így a webes kiszolgálást, abban bízva, hogy a döntéshozó végül belátja, hogy az online (vény nélküli) gyógyszerkiadás a betegeknek is hasznos. Mert úgy látjuk, most senki nem nézi a betegek érdekeit. Nyakunkon a Covid, ám januártól ezek szerint mindenképpen be kell jönniük az embereknek hozzánk a patikába, ha gyógyszert akarnak kiváltani

- nyilatkozta a 24.hu-nak egy patikalánc vezetője. Az online gyógyszer-értékesítést tíz éve engedélyezték, mostanra mintegy ötszáz gyógyszertár élt a csomagküldés lehetőségével. Az online gyógyszerforgalom egyelőre csekély, de dinamikusan növekszik, nem véletlen, hogy a nagyobb piaci szereplők százmilliókat öltek a webes fejlesztésekbe.

Most kellett lépni, mert még a folyamat elején voltunk – indokolta a jogszabályváltozás időzítését Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke. Az online gyógyszerforgalom jelenleg 1 százalékot tehet ki, de pár éven belül 15 százalékra növekedhetett volna. A kamara azért szorgalmazta az intézkedést, mert az utóbbi időkben több újabb, nagy volumenű csomagküldési szerződésről szereztek tudomást. A külföldi példák alapján pedig gyors, dinamikus és agresszív piacszerzésre, térnyerésre számítottak. Ez a kamara szerint középtávon

veszélyeztethette volna a kistelepüléseken lévő patikák fennmaradását, mert olyan forgalmat vett volna el tőlük, ami a létükhöz elengedhetetlen.