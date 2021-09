Ijesztő népbetegség fenyegeti a világot: a WHO szerint 2030-ra 40 százalékkal is többen szenvednek majd tőle

Jelenleg több mint 55 millió ember szenved demenciában, de az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön közzétett jelentése szerint a betegek száma 2030-ra 40 százalékkal nőhet, és elérheti a 78 milliót.

A demencia olyan neurológiai rendellenesség, amely emlékezetvesztéssel és a kognitív képességek romlásával jár. Az állapotot gyakran stroke, agykárosodás vagy Alzheimer-kór okozza. A betegség a világnak máris évente 1,3 billió dollárjába kerül. A WHO jelentése szerint az elöregedő népesség miatt egy évtizeden belül 78 millióra nőhet a demenciások száma, 2050-re pedig már a 139 milliót is elérheti.

A világszervezet emlékeztetett, hogy csak minden negyedik országnak van nemzeti startégiája a demenciában szenvedők és családjaik támogatására, és arra hívta fel a világ kormányainak figyelmét, hogy tegyenek lépéseket a közegészségügyi helyzet megoldása érdekében.

A demencia milliók memóriáját, függetlenségét és méltóságát rabolja el, de a többieket is meglopja, azokat, akik ismerik és szeretik őket. A világ cserbenhagyja a demenciában szenvedőket, és ez mindannyiunknak fáj

- fogalmazott Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. A világ egészségügyi miniszterei 2015-ben elfogadtak egy globális akciótervet, amelyben a korai diagnózis és gondozás is szerepelt, de a 2025-re kitűzött célok megvalósításában nagy a lemaradás a WHO szerint. Katrin Seeher, a WHO mentális egészégügyi hivatalának szakértője rámutatott, hogy a demencia globális közegészségügyi probléma, és nem csak a szegény vagy közepes bevételű országok számára. Ugyanakkor

a gyógyszerek, a házi gondozás és a higiéniai termékek a gazdag országokban jobban elérhetők.

A demencia befolyásolja a memóriát, a tájékozódást, a tanulási képességet, a beszédet, az ítélőképességet és a mindennapi feladatok elvégzésének képességét. Seeher megjegyezte, hogy a demencia a 65 éven aluliakat is érintheti, a fiatal korban kialakuló demencia pedig az összes demenciás esetek 10 százalékát teszi ki. A demencia kialakulása azonban nem elkerülhetetlen, és bizonyos kockázati tényezők csökkenthetők, például a magas vérnyomás és a cukorbetegség szűrésével, az étrend, a depresszió, valamint az alkohol- és dohányfogyasztás kontrolljával - írta a WHO.