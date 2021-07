Pfizert kaptál? Jó hírt közölt a gyógyszercég: így lehetsz védett a delta variáns ellen

A Pfizer friss kutatási eredmény alapján azt javasolja, az erős immunvédelem érdekében a harmadik védőoltás is a cég által gyártott mRNS-vakcina legyen.

A Pfizer szerint aki a koronavírus elleni védőoltásként a cég oltóanyagát kapta meg, annak érdemes lehet a harmadik dózishoz is ezt választania - írja a hvg.hu.

Az elmúlt időszakban egyre többször lehetett arról hallani, hogy a koronavírus delta variánsa miatt szükség lehet majd egy harmadik védőoltásra is. Ezzel kapcsolatban Müller Cecília országos tiszti főorvos július 27-én jelentette be, hogy engedélyezik a harmadik oltást, majd az is kiderült, hogy melyik oltás után melyiket lehet beadni.