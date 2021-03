Sanyarú népbetegség a magyarok jussa: ha így fáj a fejed, azonnal fordulj orvoshoz!

A fejfájást nem szabad félvállról venni. Bár legtöbb esetben megmarad hétköznapi kellemetlenségnek, gyakran megesik, hogy egy egyszerű migrénnél sokkal durvább dolog húzódik a tünetek hátterében. Mutatjuk az intő jeleket, és azt is, mi a teendő, ha megtörténik a baj.

A fejfájás közismert tünetei sokunk mindennapjainak természetes velejárói. Sokszor bele sem gondolunk, mennyi embert érinthetnek, így meglepő tud lenni, ha szembesülünk a számszerű tényekkel. A Migrén Kutató Alapítvány adatai szerint a migrén a világ harmadik leggyakoribb betegsége, a Magyar Fejfájás Társaság tanulmánya, pedig arra is rámutat, a legelterjedtebb, úgynevezett tenziós típusú fejfájás a népesség 78%-át gyötri, bár szerencsére csak az esetek 3%-ában krónikus formában.

Magyarországon a társaság körülbelül 1,2 millió migrénes beteggel számol, ami nagyjából évi 21 millió migrénes rohamot jelent. Becslésük szerint a betegek nagyjából fele roham esetén sem fordul orvosi segítségért, pedig bár a migrén ritkán életveszélyes, szerintük az esetek 70%-ban valamilyen közbeavatkozást, jellemzően gyógyszeres kezelést igényelne.

Ekkor igazán veszélyes a fejfájás

De semmi vész, pánikba esni azért nem kell, ha visszatérő tenziós fejfájásban, vagy migrénben szenvedünk, ugyanakkor ezen felül kutyabajunk sincs. A Philadelphiai Jefferson Fejfájás Központ igazgatója, Stephen Silberstein szerint sokkal inkább a szokatlan és rendszertelen fejfájásokra kell odafigyelnünk.

Ha a fejfájás más jellegű, mint amit megszoktunk, vagy ha első alkalommal tapasztalunk ilyen típusú fájdalmat, akkor fontos elgondolkodni, mi lehet a tünet hátterében

- árulta el a professzor a HuffPost-nak. A Chicagoi Diamond Fejfájás Klinika elnöke, Merle Diamond pedig másodlagos fejfájásként hivatkozik az ilyen típusú fejfájásra és bár ez az alattomos állapot csupán a dokumentált fejfájásos esetek 3-4%-át teszi ki, komoly egészségügyi problémák előjele lehet.

A lap arról is megkérdezte a két szakértőt, mik a legfontosabb figyelmeztető jelzések, amelyek arra utalhatnak, hogy mélyebb probléma lehet a fejfájásunk hátterében, illetve hogy mi a teendőnk, ha ilyen típusú fájdalmat érzünk.

Primér "villámcsapásszerű" fejfájás

A hirtelen jelentkező, nagyon erős fejfájás akár agyi ütőértágulat tünete is lehet

- árulta el a szakorvos. Agyi ütőértágulat esetén az érfal gyengesége miatt az agyi vérerek kiboltosulnak. Ahogy a vér felgyülemlik, kirepedhet és vérzés alakulhat ki, ami az agyba jutva strokeot okoz. Ez az úgynevezett primér, "villámcsapásszerű" fejfájás, ami nevét is hirtelen és fájdalmas jellegéről kapta.

Ha ilyen típusú fejfájásban szenvedsz, érdemes minél előbb orvosi segítségért fordulnod!

Kell félni a reggeli fejfájástól?

Ha reggel váratlan fejfájással ébredünk, hajlamosak vagyunk egyből a legrosszabbra gondolni, de a szakértő szerint ritkán áll agytumor az újonnan kialakult tünetek hátterében. A tumorok által kiváltott fejfájás általában agyunk azon részén összpontosul, ahol maga a daganat is kialakult. Jellemző még, hogy a fájdalom teljesen nem múlik el és reggelente intenzívebb, mint napközben.

Ha nem ilyen lokalizálható fejfájást érzünk, és fájdalom sem extrém, jó eséllyel valami hétköznapibb dolog áll csak a fájdalom hátterében. Ha előző este mondjuk bedobtunk pár sört, vagy ittunk egy pohár vörösbort, ne feledjük, az alkohol akár kis mértékben fogyasztva is kiszáradást okozhat, ami által kevesebb vér jut agyunkba. Ha emellé szomjasak vagyunk, vagy a kiszáradás tüneteit érezzük a szánkon, vagy a bőrünkön, majdnem biztosak lehetünk benne, hogy fájdalmaink hátterében a dehidratáció áll. Minden nap ügyeljünk folyadékfogyasztásunkra, mert a tartós dehidratáció is komoly betegségek kiváltó oka lehet.

Fejfájás egyéb kísérőtünetekkel

Ha a fejfájás lázzal, kiütésekkel, esetleg nyakfájással párosul, az agyhártyagyulladás, vagy más vírusos megbetegedés tünete is lehet Árulkodó társtünet lehet még ilyenkor a szaglás és az ízlés elvesztése, hidegrázás, légszomj, vagy fáradékonyság is.

Ezek egyébként a COVID-19 fertőzés jellemző tünetei is, úgyhogy mostanában különösen fontos, hogy komolyan vegyük őket - jegyzi meg a szakértő, aki szerint ezért, ha a fejfájás maga visszatérő jellegű, akkor is érdemes figyelembe venni testünk egyéb reakcióit és időben észlelni és kezeltetni az esetleges fertőzést.

Fejfájás felállásnál

Az ilyen, mozgás közben jelentkező fejfájás alacsony, vagy magas fejnyomás jele lehet, mondja a szakértő. Ha fejfájásunk rosszabbodik, az szintén számtalan problémára figyelmeztethet, és ilyenkor is az a legbiztosabb, ha konzultálunk egy orvossal. A doktor egyébként ezt általánosságban is javasolja, bármilyen krónikus fájdalom esetén.

Életkorral megjelenő fejfájás

Mint számos egyéb nyavalya esetén, a fejfájásokkal kapcsolatban is fontos tényező az életkorod.

Ha valaki 50 év feletti és korábban soha nem küzdött fejfájással, könnyen lehet, hogy, Temporális arteritis-el (tüneti fejfájás) állunk szemben

- nyilatkozott a szakértő. Ilyenkor a skalp mentén az artériák felduzzadnak, ami látásproblémákhoz és az érintett rész mentén nyomásérzékenységhez vezet, a fejfájáshoz pedig idővel állkapocs fájdalom is társul.

Ha korábban is fejfájós voltál, de most a fájdalmak jellegükben, vagy intenzitásukban megváltoztak, azt is érdemes komolyan venni és ez esetben is javasoljuk, hogy fordulj orvoshoz.

Tegyük fel 40 éves vagy, és a kezdetiektől merőben eltérő fejfájásos tüneteid vannak. Ilyenkor a kezelőorvosodnak mindenkép tudnia kell róla, hogy nyomon tudja követni a változást és fel tudja deríteni mi áll a háttéreben

- teszi hozzá a szakorvos.

Mi a teendőnk tehát, a különböző típusú fejfájások esetén?

Ha fejfájásunk neurológiai tünetekkel párosul (pl. homályos látás, vagy végtagzsibbadás) forduljunk azonnal orvoshoz, még a jelenlegi körülmények között is.

Ha fejfájásunk tünetei megváltoznak, egyeztessünk orvosunkkal. A COVID járvány alatt nem biztos, hogy ez könnyen kivitelezhető, de fontos, hogy tisztában friss kórképünkkel.



Enyhe, epizódikusan visszatérő fejfájás megjelenéséről elég akkor beszámolni a kezelőorvosunknak, amikor legközelebb valami másért felkeressük.

