Erre mindenképp figyelj, ha idén nyáron a Balatonra mész: komoly büntetést osztanak az autósoknak

Balatonföldváron 10 százalékos emelésre számíthatnak az autósok a parkolódíjakban - a zónák nem változnak. Viszont a legtöbb balatoni településen nem változnak a tarifák és a fizetős övezetek sem. Fonyód még plusz ingyenes parkolókat is biztosít egy, a MÁV-tól bérelt területen.

Balatonföldváron viszont 10 százalékos emelésre számíthatnak az autósok a parkolódíjakban, visztont a fizetős övezetek nem változnak.

Fonyódon viszont nemhogy marad minden díj és zóna a régiben, tavaly óta az önkormányzat a MÁV-tól is bérel egy területet, ahol 200 autónak tudak ingyenes parkolást biztosítani - számolt be Erdei Barnabás alpolgármester. A portál még Zamárdit emeli ki, ahol szintén nem változnak a díjak. Balatonbogláron is minden marad a régiben: Mészáros Miklós polgármester szerint 100 millió forintos éves bevételt jelent a fizetős parkolás a városnak, ezt a közterületek gondozására fordítják. Siófokon a parkolási bevételek éves szinten 250 millió forintot jelentenek, itt sem változnak idén a tarifák és a zónák.