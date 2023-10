Vége a tuningautók száguldozásának? Durva szabályt készülnek bevezetni Magyarországon

Csak a legerősebb gyári kivitelnek megfelelőre lehetne tuningolni egy autót, és ha külföldről hoznánk be, annak is komoly ára lenne.

Jelentősen szigorítanák az autók egyedi átalakítására, közismertebb nevén a tuningjára vonatkozó szabályrendszert - erről a Telex ír. A tervezet szerint erről még lenne egy szakmai és társadalmi egyeztetés is, a lényeg nagyjából az lenne, hogy csak az egyes autótípusok legerősebb gyári kivitelének megfelelő teljesítménynövelő átalakításokat engedélyeznék ezentúl. A tervezeten a Lázás János vezette Építésügyi és Közlekedési Minisztérium dolgozik.

Mivel sokan külföldről hoztak be tuningolt autókat, ezt a jövőben csak akkor lehetne megtenni, ha azt előtte megvizsgálja egy úgynevezett szakértői testület. Ennek azonban meg is kérnék az árát: több százezer, de akár több millió forintba is kerülhet majd egy ilyen.