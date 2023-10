Kegyetlen benzináremelés a láthatáron: akár 40 forinttal is drágulhat egyik napról a másikra

2024. január 1-től az üzemanyagok jövedéki adója – az EU-minimum adómértékéhez igazodva – emelkedik, ez pedig érinteni fogja a magyar autósokat is. Magyarország köteles lesz a jövedéki adó szintjét a meghatározott uniós minimumszinthez igazítani, és amennyiben ennek nem felel meg, az EU kötelezettségszegési eljárást indíthat hazánkkal szemben - írja az NRGreport. Eddig a magyar üzemanyagárak jövedéki adómértéke az uniós átlagnál alacsonyabb volt, 2024 januárjától viszont teljesíteni kell az uniós előírást. Ez nagy áremeléssel jár majd várhatóan.

Mekkora lehet az áremeléskedés 2024 januárjától? A benzin jövedéki adója literenkénti 120 forintról 152,55 forintra emelkedik 50 dolláros hordónkénti világpiaci ár felett, 50 dolláros ár alatt pedig 125 forintról 157,55 forintra. A gázolaj esetében az 50 dolláros hordónkénti világpiaci ár felett literenkénti 110,35 forintról 142,9 forintra, az 50 dolláros ár alatt pedig 120,35 forintról 152,9 forintra növekszik a jövedéki adó - írja a lap. A fogyasztói üzemanyagárak előreláthatólag ennél is nagyobb léptékben növekednek majd, mivel a jövedéki adóra is vonatkozik a 27 százalékos áfa. Vagyis a közel 32 forintos jövedéki adóemelés minden egyes forintjához hozzáadódik még 27 fillér, vagyis összesen több mint 8 forint tevődik majd hozzá a jövedéki adóval megemelt üzemanyagárhoz. Ezen felül lesznek más költségek is, mint például a készletezési díj, a kiskereskedelmi adó, az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, vagy a Robin Hood-adó.

Ami némi rugalmasságot ad a jövedéki adó kiszámítására Magyarország esetében, az a forint erősségének alakulása az euróhoz képest, hiszen a minimális jövedéki adómérték euróban van meghatározva. Az árfolyamingadozás teremthet olyan helyzetet, hogy közel kerüljünk a meghatározott minimumértékhez akár jelentősebb emelések nélkül is, de ez meglehetősen kiszámíthatatlan - írja a lap.

Az OPEC+ tagjai nem nagyon bocsátkoznak jóslásokba a kőolaj jövőbeli árát illetően, de a jelenlegi hónapok fejleményei a 100 dolláros hordónkénti ártartomány felé mutatnak. A megemelkedett olajárak ráadásul nem csak az üzemanyagárakra vannak hatással, hanem beárnyékolják az infláció visszaverésére tett kísérleteket is Európa szerte. A jövedéki adóemelés matematikailag ugyan emeli az állam bevételeit Magyarországon, de csak amíg a fogyasztást nem veti jelentősen vissza az áremelkedés. A benzinkutak arra számíthatnak, hogy a növekvő adóterhek miatt megemelt üzemanyagárak csökkenthetik a keresletet, illetve más alternatívák felé fordíthatják a fogyasztókat. Ha pedig a kereslet csökken, csökkennek az adóbevételek is.

A legpontosabb számítások alapján, a januári jövedéki adó emelkedés és a teljes üzemanyagárat terhelő áfa előreláthatólag, egyik napról a másikra nagyjából 40 forintos árváltozást eredményez majd. A magánfogyasztók a saját költségvetésükhöz igazodva fognak majd tankolni, legrosszabb esetben csökkentik az autóhasználatot, vagyis a megvásárolt üzemanyag mennyiségét. Az év első napja várhatóan nehézkesen indul majd, nemcsak az emelést megelőző tankolási láz miatt, hanem az akár hétszáz forint feletti üzemanyagárak miatt is - írták.