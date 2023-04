Új parkolási rendszer jön Budapesten: az autósok ennek nem igen fognak örülni

Egyre több kerület alakít be fizetős zónákat az ingázó parkolókkal szembeni küzdelemben. Újpest másmilyen megoldást választott, kérdéses viszont, hogy az mennyire jogszerű - írja a vezess.hu.

Budapest külső részei küzdenek a kerületet ellepő, az utcákat P+R parkolóként használó autósokkal. Eddig a fizetős parkolás bevezetése volt a válasz, hogy kiszorítsák az autósokat. Újpest is lép, de ott nem a fizető parkolás bevezetése lesz a megoldás kulcsa.

Déri Tibor, Újpest polgármestere elmondta, hogy bár bármikor bevezethetnék a belső, metróhoz közeli területein a fizetős parkolást, ő mégsem ebben látja a megoldást. A többi kerülethez hasonlóan a IV. is azt szeretné, hogy az itt lakók megfelelő körülmények között tudjanak parkolni, és a parkolóórák felállítása helyett a kizárólagos parkolási engedély felé húznak. Azzal a különbséggel, hogy itt az ingyenesség megmarad, csak más kerületekből érkező autók elől stoppolnak le jó néhány parkolóhelyet. Hogy hány százalékot, az még kérdéses. Az önkormányzat már ki is jelölt egy területet, ahol hamarosan próbára teszik az elméletet. A különleges, csak a kerületben lakók által használható parkolóhelyeket táblával és útburkolati jellel is megkülönböztetik a többitől. A jogosultság a lehető legegyszerűbben lesz ellenőrizhető, az ellenőr a rendszám alapján tudja megmondani, hogy valóban a kerületbe bejelentett lakcímű tulajdonosa van-e az érintett járműnek.

Bár több kerülteben már bevezették a kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakítását, azonban közel nem biztos, hogy ez jogszerű. Egyelőre a jogászok között sincs ebben egyetértés, van, aki szerint egy önkormányzat ezt simán megteheti, míg mások szerint ez teljesen jogszerűtlen lépés.