Drámai, ami a használtautó-piacon folyik: az autók vizsgáztatása is veszélybe kerülhet

Felröppent a hír, hogy a magyarországi használtautó-piacon erőteljes visszaesés tapasztalható, aminek látszólag ellentmond a Datahouse januári felmérése, mely szerint az előzetes adatok alapján minden eddiginél több, közel 827 ezer személygépkocsi cserélt tulajdonost tavaly. A HelloVidék utánajárt, és kiderítette, hogy a legtöbb kereskedő szerint a januári forgalom igencsak visszaesett. De emellett figyelmünket egye nnél is égetőbb problémára is felhívták a filgyelmüket, ami, ha nem orvosolják valahogy hamarosan, országosan fog gondot okozni a használtautó-piacon, egyáltalán az autópiacon.

Az eredetiségvizsgálat egy olyan hatósági eljárás, mely a jármű okmányainak és azonosító adatainak eredetiségét hivatott eldönteni. 1998-ban egy Belügyminisztériumi Rendelet alapján szabályozták a külföldről származó járművek első magyarországi forgalomba helyezését megelőzően a kötelező eredetiségvizsgálatot.

A Debreceni illetőségű Félix Professional Kft. fő profilja még évekkel ezelőtt is az eredetvizsgáztatás volt, de mivel a bevételi oldalon az árak nem változtak, a kiadások viszont ugyancsak megugrottak, így bővíteniük kellett a profiljukat, és most már gépjárműátírást, forgalombahelyezést is végeznek a műhelyükben.

1200-1600 eredetiségvizsgálatot csinálunk évente, és most az látszik, hogy január 2. és 3. hetében nagyon visszaesett a forgalom, sokkal kevesebb használt autóval jönnek hozzánk, mint akár decemberben is

-árulta el a tulajdonos ügyvezető, Soós Szabolcs felvázolni a helyzetet, aki szerint érezhetően visszaesett 2023-ban a használtautó-forgalom. Kényszerhelyzetben vannak a szakemberek, de az biztos, hogy sokat segítene rajtuk, ha a Belügyminisztérium csak 40 százalékot vonna le tőlük járulékként, és náluk maradhatna az elvégzett munkáért a díj 60 százaléka. Emiatt a többi megkérdezett szervízes is hasonlóan problémásnak tartja jelenleg ezt a területet.

Ráadásul most januárban az autópiac is stagnál, a tavalyi év sem olyan volt már, mint korábban, de most durván visszaesett a használtautó-forgalom, amit nagyon is megéreznek.