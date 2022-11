Kifosztja a magyar autósokat az infláció: nincs mese, keményen fizetniük kell idén ősszel

E hét közepétől már számítani lehet arra, hogy a hőmérséklet csak ritkán megy napközben hét fok fölé, ami fontos határnap az autósoknak: ekkor már érdemes felrakni a téligumit a kocsinkra. A magyarok azonban szeretik ezt elodázni, pedig a baleseti statisztikák folyamatos növekedést mutatnak, és ennek sok esetben a nem megfleelő abroncs használata is okozója. Megkérdeztük a szakértőket, lesz-e valaha kötelező a téli gumicsere, várható-e roham most a szervizekben, illetve mennyivel drágult meg tavaly óta a téli gumi?

Elérkeztünk az igazi ősz végi időjáráshoz november közepére, ez pedig az autósoknak egy fontos határidőt is jelent. Mivel az előrejelzések szerint ezen a héten csütörtöktől már alig haladja meg a legmagasabb napi hőmérséklet a 8 fokot, időszerű lehet elgondolkodni az időpontfoglalásokon a gumiszervizbe, hogy a téli gumit minél hamarabb feltetessük a járművünkre.

Az infláció és a rezsiemelés azonban rendkívül megdrágította a téligumit és azt is, ha szakemberrel szeretnénk felrakatni – ráadásul a magyarok még mindig szeretik az utolsó pillanatra hagyni a cserét. Megkérdeztük a szakértőket, mennyivel drágult meg a sofőröknek a gumicsere, és kell-e várnunk akár heteket, ha fel akarjuk készíteni autónkat a nagy hidegre. Arra is kíváncsiak voltunk, mennyivel drágult a téli gumi és annak felrakása, valamint mire kell leginkább figyelni, ha rászánjuk magunkat a cserére?

Irány a szerviz, de mennyiért?

Vajon pontosan mennyibe kerül a gumicsere az előző évhez képest, érintette-e az infláció és a tomboló energiaválság? Megkérdeztük a szakértőket erről, és bár az arányokban nem ugyanazt a választ kaptuk, az egészen biztos, hogy a sofőröknek mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk, ha elszánják magukat a gumicserére.

40-50 százalékos drágulást látok a gumiabroncsok piacán, de már a szerelés is legalább 25-30 százalékkal többe került, mint az előző szezonban. Persze jelentős különbségek vannak a klasszikus téli gumi és a négyévszakos szettek között, és abban is, hogy valaki használtan, vagy újonnan szerzi be az abroncsokat. Én az előbbiektől azért tartózkodni szoktam: nem mindig lehet tudni pontosan, hogy voltak tárolva, mennyit futottak eddig, hány télen át szolgálták a sofőrt, és ezek a homályos foltok mind egy-egy veszélyforrást jelenthetnek az út során

- mondta lapunknak Mikolai Béla, az Apollo Tyres munkatársa. Elmondta azt is, hogy nagyon fontos egyáltalán ismernünk a saját autónkat ahhoz, hogy jól döntsünk gumiválasztáskor. Nem mindegy például, hogy kisebb vagy nagyobb méretű vagy teljesítményű autón lesz a gumi, mennyit használjuk, és mennyire gyakran.

A szervizdíjak és a gumik piacán egyaránt 20 százalékos drágulást lát Bor Zoltán, egy óbudai szerviz munkatársa. Neki azonban nincs olyan jó tapasztalata a magyarok gumicserélési elhivatottságáról, mint a szövetség elnökének – így viszont egyelőre roham sincs a szervizekben, és ő nem is számít ilyenre.

Ahogy én látom, a magyarok most már leginkább akkor cserélnek téli gumit, mikor leesik a hó, akkor meg már azért elég késő. Amit én mindenképpen látok, az az, hogy nem az ár, sokkal inkább a halogatás miatt nincs még beszerezve mindenkinél a téli gumi. Én mindenképpen tanácsolnám, hogy szakemberrel rakassuk fel az abroncsokat, a szervizben pillanatok alatt fel tudják azt pontosan mérni, mire van szüksége az autónknak

- mondta Bor Zoltán. Tehát ha a legtöbben az utolsó pillanatra hagyják majd a cserét, előfordulhat, hogy egy idő után valóban sokat kell majd várni arra, hogy legyen szabad hely a szervizekben.

Rengeteg baleset a magyar utakon

A téli gumi felrakása minden évben súlyos tízezreket húz ki az autósok zsebéből, de minden szakértő azt ajánlja, hogy ezen ne spóroljunk. Az évszaknak nem megfelelő gumi azonban súlyos veszélybe sodorhat minket vezetés közben, balesetből pedig így is van éppen elég. A Magyar Autóklub adatai szerint 2010 és 2021 között összesen 189 ezer személyi sérüléssel járó, illetve 6600 halálos kimenetelű baleset történt a magyar utakon. Azt persze senki nem gyűjti külön, hogy ebből mennyi volt az, melyet az évszaknak nem megfelelő gumi okozott. Amint a táblázatokon is szemléltettük, mind a személyi sérüléssel járó balesetek száma, mind pedig a halálos kimenetelűeké igen komolyan megnőtt 2021-ben az előző évihez képest.

A dolgokat ráadásul nehezíti, hogy a téli gumi használata a civil sofőröknek még mindig nem kötelező, annak ellenére, hogy az érdekvédelmi szervezet már évek óta szeretné elérni, hogy igenis legyen kötelező az évszaknak megfelelő gumi használata a magyar utakon.

A téli abroncsok hideg, vizes, havas, jeges úton történő autózásra vannak kitalálva, amely körülmények között a nyári gumik nem biztosítanak megfelelő tapadást. Ugyanakkor a téli gumiabroncsok az összetételük miatt a hideg időben is képesek megtartani a rugalmasságukat, erre a nyári gumik nem képesek. A nyárihoz képest a téli gumik mélyebb mintázattal rendelkeznek, valamint a futófelületüknek a mintázata is úgy van kialakítva, hogy könnyen kikerüljön az abroncsok alól a víz, a latyak és a hó a közlekedés során, így biztosítva a megfelelő tapadást - ezért nem érdemes odázni, hogy a hideg ősz végi időben minél hamarabb megtörténhessen a gumicsere, hogy biztonságos utunk legyen.

Morenth Péter, a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke a Pénzcentrumnak elmondta: a rendőrségnél és a mentőknél szinte teljeskörűen kötelező az évszaknak megfelelő gumicsere, bajban a civil sofőrök vannak, akiket mivel nem köt semmilyen rendelet vagy szabályozás, spórolási célból akár teljesen ignorálják is a gumicsere fontosságát.

Évek óta szeretne a Magyar Gumiabroncs Szövetség elfogadtatni egy olyan szabályozást, amely a szezonális abroncsok cseréjét többé tenné a jelenlegi helyzetnél, és mindenképpen annál több legyen. Ha ezt sikerülne elérni, az már egy komoly előrelépés lehetne a közlekedésbiztonság terén az utakon – igaz, én úgy veszem észre, hogy az emberek maguktól is egyre inkább megértik a gumicsere fontosságát

- mondta Morenth Péter. Hozzátette azt is, hogy a téli gumiabroncs felszerelését ő mindenképpen szakemberrel végeztetné, ez ugyanis biztosíték arra, hogy a megfelelően kiválasztott, még ha drága abroncsok, így tényleg úgy kerülnek fel, ahogy kell. Megkérdeztük tőle azt is, mekkora drágulásra kell számítani a piacon az idén ősszel, erre azonban nem akart válaszolni.