Heteken belül beüthet a krach a magyar kutakon: dízelhiány jöhet az országban?

Van, ahol dízel nincs, de van olyan kút is, ahol már semmit sem lehet kapni. Heteken belül nagy problémák lehetnek a gázolaj ellátással Magyarországon - mondta Híradónknak a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke. A szombati kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, az új rendelkezéssel spórolnak az üzemanyagon és azt is, hogy nem várhatóak újabb korlátozások – számolt be az RTL Híradó

Szerte az országban fogadja a tankolni vágyókat átmeneti üzemanyaghiány: van, ahol dízel nincs, de sok helyen már semmit sem lehet kapni. Többek között átmeneti készlethiány van Pécs egyik benzinkutjában is, ahol még benzint lehet tankolni, más helyen viszont pont abból van hiány. Vagy esetleg, mint Szombathely egyik kutjánál semmi sincs a készleten. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ez a helyzet pedig Egri Gábor, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke szerint napról napra csak rosszabb lesz. Nagyon jelentős áruhiány van a régióban alapvetően gázolajból. Mi úgy számolunk, hogy heteken belül problémás lehet az országban a gázolajellátás – mondta el jóslatát Egri Gábor, aki szerint ez a megoldás nem fog segíteni az ellátási gondok megoldásában. Szerinte a megoldás az lenne csak, hogy ha az ársapkát teljesen eltörölnék és szociális alapon támogatnák azokat az autósokat, akik rászorulnak. A kormány azonban nem tervez további szigorításokat a pénteki bejelentés szerint. Így október elsejéig a magánszemélyek továbbra is 480 forintot fognak fizetni.

Címlapkép: Getty Images

