A legtöbb magyar autós erre nem figyel: drága ősz jöhet, ha most nincsenek észnél

Bár a négyévszakos abroncsok piaci részesedése folyamatosan növekszik, azért a legtöbb autós még mindig két szettet használ az autózáshoz; egy nyárit és egy télit. Mi legyen az éppen nem használt abroncsokkal? A Magyar Gumiabroncs Szövetség szakértőinek tanácsait gyűjtöttük össze.

Ma már széles körben elterjedt a gumiabroncs kereskedőknél és szervizeknél az úgynevezett hotelszolgáltatás: a következő abroncscsere idejéig megőrzik és szakszerűen, ideális körülmények között tárolják a leszerelt garnitúrát, néhány ezer forintos díjért cserébe. Ha inkább otthon tárolnánk, figyeljünk néhány szempontra: mielőtt eltennénk a lecserélt téli gumiabroncsokat a következő szezonra, gondosan ellenőrizzük, hogy vannak-e idegen testek és sérülések a futófelületeken és az oldalfalakon.

A jelentős mértékben, szemmel láthatóan sérült abroncs a továbbiakban közúti közlekedésre nem alkalmas. Amennyiben a felnin rozsdafoltok vannak, akkor tárolásuk előtt kezeljük őket, hogy az érintett területek ne terjedjenek tovább. Mérjük meg a profilmélységet; ha a futófelület minimális mélysége 1,6 mm vagy ennél kevesebb, akkor a gumiabroncsok a következő szezonban már nem használhatók. Azonban az igazán biztonságos érték téli abroncs esetében a minimum 4 milliméter, nyárinál pedig a 3 milliméter. A gumiabroncsok a gyártó által az alapanyagba kevert öregedésgátló ellenére öregszenek. Szakszerű tárolás által azonban az öregedés minimálisra csökkenthető; a megfelelően tárolt és nem megfelelő mintázatú 8 éves abronccsal még nyugodtan közlekedhetünk. A gumiabroncsokat sötét, száraz helyen és hűvös – lehetőség szerint szobahőmérsékleten - hőmérsékleten kell tartani. A közvetlen napfény felgyorsítja a gumi öregedési folyamatát. A gumiabroncsok tárolására szolgáló helyiségnek mentesnek kell lennie az oldószerektől, zsíroktól, olajtól és hasonló szennyeződésektől.

Gumiabroncsok tárolása: 4 darab abroncs esetében vízszintesen, egymásra rakva. A lényeg, hogy a torony ne legyen kb. 2 méternél magasabb. Felnire szerelt kerekek tárolása: nem állítva, hanem felfüggesztve vagy vízszintesen (a padlón vagy tartókonzolon.) A felnire szerelt, de a következő szezonig nem használt abroncsokban a levegő nyomását csökkentsük 1 bárra. Ha helyesen tároljuk a gumiabroncsokat, akkor azok megtartják a gyárilag meghatározott tulajdonságaikat és ezzel egyidejűleg megnöveljük az élettartamukat.

Mielőtt eltűntetnénk az abroncsokat a kamra mélyén

A gumiabroncs veszélyes hulladéknak minősül, ezért ha kiderül, hogy a téliek cserére érettek, gondoskodnunk kell a kopott abroncsok megfelelő helyre történő elszállításáról. A gumiabroncs értékesítők, szervizek térítés nélkül visszaveszik a kopott darabokat, ha náluk vesszük meg az új abroncsokat.

A régieket elvihetjük autóbontókba, lakossági hulladékudvarokba is, lakóhelyünkhöz közel nagy valószínűséggel találunk olyan pontokat, ahol (ingyenesen vagy térítés ellenében) átveszik a lefutott gumiabroncsokat. Semmi esetre se próbáljuk meg a nyakunkon maradt abroncsokat magunk megsemmisíteni, hiszen komoly büntetést kockáztatunk azzal, ha illegális lerakóba, erdőbe, elhagyott területre visszük a hasznavehetetlen darabokat. Az éves lomtalanításban se bízzunk, mivel az abroncsokat nem szállítják el, és feleslegesen pakolnánk ki a házunk elé.

Álljunk pozitívan az évszaknak megfelelő új szett beszerzéséhez: az őszi abroncscsere időpontjáig bőven van még időnk kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb típust, ráadásul anyagilag is van időnk felkészülni a beszerzésére.

Jelöljük meg a kerekeket!

Ha a szerelő elmulasztotta, jelöljük meg mi az abroncsok oldalát annak érdekében, hogy a következő szezonban megcserélhessük őket, megakadályozva a profilok egyenetlen kopását. Forgásirányos abroncsok esetében a forgásirány megtartására ilyenkor is figyelni kell.

Mi a helyzet a tartósan nem használt autónk abroncsaival?

Ha egy járművet hosszú ideig nem mozgatnak, az károsíthatja a gumiabroncsokat. Hogyan előzzük meg a károkat? Ha az autó mindig ugyanabban a változatlan helyzetben áll, az autó tömege folyamatosan ugyanazt a képeslapnyi részt nyomja, így óhatatlan, hogy az abroncsunk deformálódni fog. Természetesen minél nehezebb egy jármű, annál intenzívebb a gumiabroncsok nyomása. Magától értetődik, hogy a lakóautó gumiabroncsa teljesen más terhelésnek van kitéve, mint egy moped gumiabroncsa, de még a kerékpárokkal foglalkozó szaklapok is azt ajánlják, hogy időről időre pörgessük meg a bicikli kerekét. Összehasonlításképpen: egy kerékpár 20 kg, míg személyautót nemigen találunk 1 tonna alatt.

Ha az abroncs a tartós állás alatt deformálódott, akkor már sosem lesz a „régi”; hajlamosabb lesz a további sérülésekre. A gumiabroncs visszafordíthatatlanul megsérült. Ilyen esetben haladéktalanul forduljunk szerelőhöz!

Ám, ha tudjuk, hogy járművünk hosszabb ideig nem fog mozogni, megakadályozhatjuk a károkat. A csak nyáron üzemeltetett kabriók, motorkerékpárok, mobilházak és pótkocsik tulajdonosai előtt régóta ismert ennek mikéntje. A legegyszerűbb óvintézkedés az, ha a régi gumiabroncsokat egyszerűen fent hagyjuk az autón, és leparkolunk vele egy száraz felületen. Fű, talaj, bármi olyan felület, ami párologtathatja a reggeli párát mindenképpen kerülendő; ellenkező esetben az autónk nem, de az alvázunk rozsdásodása mindenképpen magasabb fokozatba kapcsol. A kerekek alatt ne legyen kavics, és a padka sem nyomja. Télen-nyáron egyaránt érvényes a régi szabály: ha tartósan leállítjuk az autót, ne egy fa alá álljunk. A rápotyogó termést, madárürüléket nem lesz örömteli a későbbiekben eltávolítani és a fényezésben is kárt tehetnek.

A tartósan leállított járművek abroncsnyomását növeljük meg 3-3,5 barra. Szerencsés, ha időről időre meg tudjuk járatni az autót, ami egyébként nem csak az abroncsoknak, de az autó egészének is jót tesz, elkerülve az akkumulátor lemerülését is. Már egy kis helyzetváltoztatás is elegendő ahhoz, hogy a nyomás – az ismételt leállítás után – a gumiabroncs egy másik részére koncentrálódjon.

Bakoljunk vagy sem?

Tartós bakolással történő tároláskor a futóművet bakoljuk alá, hogy ne legyen kényszererő rajta, és ezt mindenképpen síkfelületen – lehetőség szerint aszfalton vagy betonon – tegyük. Léteznek felfújható abroncstartó párnák, amelyek a deformálást hivatottak megelőzni. Ezek használata tulajdonképpen egyszerű: rágurulunk, majd felfújjuk őket. A nyomást rendszeresen ellenőrizni kell, különösen nagy hőmérsékletváltozás esetén. Léteznek habbal töltött változatok is; autószalonokban – elkerülendő az abroncsok károsodását – szintén ilyen abroncspárnákon vagy abroncscipőkön állnak az autók, akár hosszú hónapokon keresztül, anélkül, hogy az abroncsok károsodnának. Nem olcsó módszer, fontoljuk meg, milyen megoldás mellett döntünk.