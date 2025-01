Újabb fordulat Grönland elszakadása kapcsán: komoly bajban lesz Dánia, ha ezt tényleg meglépik

Donald Trump legutóbbi kijelentései, miszerint nem zárja ki a Grönland feletti irányítás átvételére irányuló gazdasági vagy katonai intézkedéseket, reflektorfénybe helyezték az országot, és reagálásra késztették Grönland miniszterelnökét, a dán kormányfőt, valamint más uniós és NATO-vezetőket. Felmerül egy fontos kérdés: mit akar Trump, és miért stratégiai fontosságú számára ez a sziget? - teszi fel a kérdést a coface.hu elemzése.

Grönland kis népességű gazdasági térség, alig kevesebb mint 60 000 lakossal. A Dán Királyság autonóm területe (Dániával és a Feröer-szigetekkel karöltve). „Hazai kormányzás” van érvényben, ami azt jelenti, hogy a legtöbb belügyet Grönland irányítja, míg Dánia továbbra is ellenőrzése alatt tartja a külügyeket, például a védelmi kérdéseket, valamint a monetáris politikát és az állampolgárságot - Grönland minden lakosa dán állampolgár, és ugyanazokat a jogokat élvezi, mint a Dániához tartozó állampolgárok. Az ország gazdasága főként a halászatra és a növekvő idegenforgalmi ágazatra épül, de némi bányászati tevékenységet is folytat (jelenleg két aktív bányája van). A hazai foglalkoztatás mintegy felét a közszféra teszi ki.

Az ország nagymértékben függ a dán kormány által nyújtott támogatástól, amely a „bloktilskud”, azaz a tömbösített támogatás formájában érkezik, és az állami bevételek mintegy felét teszi ki. Exportjának 50%-a Dániába irányul, importjának 60%-a pedig Dániából származik.

Választások 2025 áprilisában: a függetlenség kerül a figyelem középpontjába

Grönlandon 2025 áprilisában választásokat tartanak, amelynek középpontjában minden bizonnyal Grönland jövője és esetleges függetlenedése áll majd.

Ezt a jelenlegi miniszterelnök, Múte B. Egede, az Inuit Ataqatigiit párt képviselője hangsúlyozta - egy szocialista párt, amely az ország függetlenségét tartja szem előtt. Újévi beszédében azt mondta, hogy a következő kormányzati ciklusban egy bizottságot állítanak fel, amely meghatározza, hogy mi minősül legitim népszavazásnak, milyen kérdést kell megfogalmazni, és milyen hosszú lehet a kampány. Mindez annak a grönlandi bizottságnak a munkáját erősíti, amely 2023 áprilisában terjesztette a regionális parlament elé a grönlandi alkotmányt, amelyet az ország függetlenné válása után léptetnének életbe.

Gyakorlatilag amint a szavazási bizottság meghatározza a népszavazás lebonyolításának módját, a referendum kihirdethető. Ha a népszavazás eredményeként igent mondanak a függetlenségre, akkor a dán parlamentnek jóvá kell hagynia, aminek várhatóan eleget is tesz; tekintettel arra, hogy mindössze két kisebb párt jelezte, hogy ellenezné azt.

A függetlenség fogalma igen népszerű Grönlandon.

2016-ban a lakosság 64%-a tartotta „meglehetősen fontosnak”. Az időzítés kérdésköre azonban ennél bonyolultabb. 2017-ben a polgárok és a politikusok közel 80%-a azt mondta, hogy nemet mondana a függetlenségre, amennyiben az az életminőségük romlásával járna; ez akkor következhet be, ha a függetlenség a dániai tömbösített támogatás megszűnését vonja maga után.

Emellett a monetáris politikai kérdések és egyéb gyakorlati szempontok (munkaerő, felsőoktatási intézmények stb.) továbbra is megoldatlanok. Mivel a bizottságnak be kell fejeznie a munkáját, rövid távon (2 éven belül) nem valószínű, hogy népszavazást tartanak, és még ezt követően is megoszlanak a vélemények arról, hogy mikor kellene azt lebonyolítani. A legtöbb párt még 2025-ben sem kívánja kitűzni a népszavazás időpontját, beleértve a függetlenséget leginkább támogató pártot, a Naleraqot is.

Milyen előnyökkel jár ez Trumpnak?

Grönland globális szempontból fontos terület és az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott iránta, a múltban például kínai befektetéseket helyeztek kilátásba a bányászat és az infrastruktúra területén, ami többnyire amerikai elégedetlenséget váltott ki.

Amerikai szempontból Grönland különösen fontos három fő nézőpontból: a védelem, a kereskedelem és a kulcsfontosságú ásványkincsek tekintetében.

jegyzi meg Jonathan Steenberg, a Coface észak-európai közgazdásza.

Védelem

Grönland földrajzi értelemben az észak-amerikai kontinens része, és mindössze 2 000 km-re helyezkedik el Észak-Maine-től, valamint ugyanilyen távolságra az orosz szárazföldtől. Az Egyesült Államok már rendelkezik katonai jelenléttel Grönlandon: a Pituffik Űrbázis (melyet jelenleg főként riasztási és megfigyelési célokra használnak) az 1940-es évek óta működik.

Kereskedelem

Az Északi-sark térségében a hőmérséklet egyre gyorsabb emelkedésével várhatóan új kereskedelmi útvonalak alakulnak ki, amelyek jelentősen, csaknem harmadával csökkentenék a Kelet-Ázsia és Európa közötti menetidőt. Grönland geopolitikai jelentősége növekszik, mivel befolyással lehet arra, hogy miként használják fel vizeit, és ezáltal hatással van a globális kereskedelemre.

Ritka nyersanyagok és természeti erőforrások

Grönlandon jelenleg csak korlátozott bányászati tevékenység folyik - két, ritkaföldfémekre és aranyra épülő bánya -, de számos feltárási művelet és kiadott engedély van folyamatban, mivel a természeti kincsek, köztük számos fém és ritka ásványi anyag tekintetében nagy a potenciál. Grönlandon az Európai Bizottság által listázott 34 kulcsfontosságú ásványi anyagból 25 fordul elő.

A zord éghajlat és a hideg időjárás miatt azonban sok előzetes vizsgálat azt állapította meg, hogy a potenciális nyersanyagok többségének kitermelése túl költséges lenne. Ugyanakkor, mivel a hőmérséklet emelkedése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az ellenállóképesség és a bizonyos országoktól való túlzott függés elkerülése, a grönlandi bányászat kilátásai egyre kedvezőbbnek tűnnek. Mindazonáltal ezeket a lehetőségeket a belpolitika korlátozza, mivel Grönland 2021-ben olyan szabályozást vezetett be, amely magában foglalja az olaj- és gázfeltárásra vonatkozó új engedélyek kiadásának leállítását, valamint az urán feltárását és bányászatát tiltó jogszabályokat.

Egy esetleges függetlenségi szavazás az elkövetkező évtizedben alapvető kérdéseket vet fel Grönland jövőjével kapcsolatban. Tekintettel az alacsony népességszámra, várhatóan egy nagyobb országtól kell majd függenie. Ez lehet egy szabad társulási megállapodás Dániával, de lehet más országokkal, például az Egyesült Államokkal vagy Kínával is.