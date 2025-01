Itt a miniszterelnök bejelentése: óriási országrész kiálthatja ki függetlenségét az európai mintaállamban

Grönland miniszterelnöke, Mute Egede, újévi beszédében hangsúlyozta a sziget függetlenségi törekvéseit, és a Dániával való egyenlőtlen viszony lezárását szorgalmazta. Bár a lakosság többsége támogatja az elszakadást, a döntés időzítése és gazdasági következményei továbbra is megosztják a közvéleményt.

Grönland miniszterelnöke, Mute Egede, újévi beszédében hangsúlyozta azon szándékát, hogy függetlenedjenek Dániától, egykori gyarmati uruktól. Ez jelentős változást jelez az északi sziget jövőjéről szóló retorikában - írja a Reuters.

Egede beszéde Donald Trump megválasztott amerikai elnök azon kijelentései után hangzott el, amelyben Trump kifejezte szándékát Grönland „birtoklására és irányítására”. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta Grönland együttműködésének erősítését más országokkal.

Itt az ideje, hogy mi magunk lépjünk előre, és formáljuk a jövőnket, beleértve azt is, hogy kivel működünk szorosan együtt, és kik lesznek a kereskedelmi partnereink

– mondta. A függetlenségi mozgalom az utóbbi években egyre nagyobb lendületet kapott Grönlandon, részben a dán hatóságok által elkövetett 20. századi visszaélések – például az 1960-as években bevezetett kényszerű születésszabályozási kampány – miatti felháborodás miatt.

Grönland 1953-ig dán gyarmat volt, de ma már önálló kormányzattal rendelkező terület, amely 2009-ben megszerezte a jogot, hogy szavazás útján kikiáltsa függetlenségét. 2023-ban Grönland kormánya bemutatta az első alkotmánytervezetét.

„A történelem és a jelenlegi helyzetek is azt mutatták, hogy a Dán Királysággal való együttműködésünk nem hozott teljes egyenlőséget” – mondta Egede. „Itt az ideje, hogy országunk megtegye a következő lépést. Mint a világ más országai, nekünk is dolgoznunk kell azon, hogy eltávolítsuk az együttműködés akadályait – amelyeket a gyarmatosítás bilincsének nevezhetünk –, és továbblépjünk.”

Hozzátette, hogy Grönland függetlenségéről a grönlandi népnek kell döntenie, de nem mondta meg, mikor tarthatnak erről szavazást.

Grönland 57 000 lakójának többsége támogatja a függetlenséget, azonban megosztottak annak időzítését és az életminőségre gyakorolt lehetséges hatásait illetően. Grönland kormánya kétszer is visszautasította Trump ajánlatát a sziget megvásárlására – először 2019-ben, majd tavaly –, Egede pedig kijelentette: „Grönland a miénk. Nem vagyunk eladók, és soha nem is leszünk eladók.” A beszédben nem esett szó sem Trumpról, sem az Egyesült Államokról. Grönland fővárosa, Nuuk közelebb van New Yorkhoz, mint Dánia fővárosához, Koppenhágához.

Annak ellenére, hogy Grönland jelentős ásványkincsekkel, olaj- és földgáztartalékokkal rendelkezik, gazdasága továbbra is törékeny, nagymértékben függ a halászattól és a Dániától érkező éves támogatásoktól. Grönlandnak április 6. előtt parlamenti választásokat kell tartania.