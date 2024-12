Ennyit Orbán nagy karácsonyi béketervéről: brutális csapást mértek az oroszok Ukrajnára

Heves rakétatámadásokat indított Oroszország ukrán energetikai létesítmények ellen, a támadásokban legkevesebb három ember megsebesült.

Szerda reggel Ukrajna egész területén légiriadó van érvényben, a légierő Kalibr típusú orosz robotrepülőgépek indítását jelentette a Fekete-tenger irányából, a harkivi hatóságok pedig több ballisztikus rakéta becsapódását jelezték a kelet-ukrajnai nagyvárosban.

Ihor Terehov harkivi polgármester a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölte, hogy Harkiv nagyszabású rakétatámadás célpontja, és továbbra is ballisztikus rakéták irányulnak a város ellen. Oleg Szinyehubov, Harkiv megye közigazgatásának vezetője szerint az orosz hadsereg legalább hét csapást hajtott végre.

A két vezető szerint a támadásban legkevesebb három ember megsebesült, és anyagi károk is keletkeztek.

Az ukrán légierő Kalibr típusú orosz robotrepülőgépek indítását jelentette a Fekete-tenger irányából, amelyeket Vinnyicja, Poltava, Kirovohrad és Cserkaszi megyék irányába lőttek ki.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 917 331 forintot 10 éves futamidőre már 6,55 százalékos THM-el, havi 214 520 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,73% a THM, míg a MagNet Banknál 6,85%; az Erste Banknál 6,91%, a K&H Banknál 6,98%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Szerhij Liszak, Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról számolt be, hogy reggel óta ez a megye is heves orosz támadások célpontja, "az ellenség a megye elektromos hálózatát kíséreli meg megsemmisíteni". Az Ukrenerho állami áramszolgáltató ellátási korlátozásokat jelentett be.