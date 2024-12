Egyre durvábbak az orosz háborús veszteségek: meddig bírja ezt Putyin húsdaráló-taktikája?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elmúlt időszakban Oroszország jelentős területeket foglalt vissza Kelet-Ukrajnában, azonban ez rendkívül magas emberveszteségek árán történt. A brit hírszerzés adatai szerint az orosz veszteségek rekordszintet értek el, miközben az ukrán veszteségekről továbbra is sincs pontos információ. A konfliktus jellege is változóban van, a drónok és siklóbombák egyre nagyobb szerepet kapnak - számolt be a BBC.

Címlapkép: Getty Images

