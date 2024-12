Végre kimondta Donald Trump: ez vár Ukrajnára és a NATO-ra, amint hatalomra kerül

Donald Trump párizsi látogatása során Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij elnökökkel tárgyalt az ukrajnai háború igazságos békével történő lezárásáról. A volt amerikai elnök kijelentette, hogy elnöksége alatt véget vetne a konfliktusnak, ugyanakkor jelezte, hogy Ukrajna kevesebb katonai támogatásra számíthatna az Egyesült Államoktól.

Donald Trump volt amerikai elnök párizsi látogatása során először Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott megbeszélést, amelyhez az utolsó percekben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is csatlakozott. A tárgyalások középpontjában az ukrajnai háború "igazságos békével" történő lezárásának lehetőségei álltak.

A találkozó után Zelenszkij a közösségi médiában számolt be a háromoldalú megbeszélésről, amelyet a béke megteremtése érdekében tett erőfeszítésként értékelt. Trump ezután a "Meet the Press" című műsornak adott interjújában kijelentette, hogy ha lehetősége lesz, véget vet a háborúnak. Ugyanakkor arra is utalt, hogy újabb elnöksége alatt Ukrajna kevesebb katonai támogatást kaphatna az Egyesült Államoktól.

Trump, aki korábban azt ígérte, hogy 24 órán belül lezárná a konfliktust, ezúttal nem részletezte, milyen stratégiát alkalmazna a gyors békekötés érdekében. Kijelentése azonban feszültséget keltett, hiszen az amerikai támogatás kulcsfontosságú Ukrajna számára a háborúban.

A volt elnök a NATO-val kapcsolatban is egyértelmű állásfoglalást került. Arra a kérdésre, hogy garantálja-e az USA jövőbeni NATO-tagságát, Trump csak annyit mondott: „Ha kifizetik a számláikat, feltétlenül.” Ezzel ismét bírálta azokat a szövetséges országokat, amelyek szerinte nem járulnak hozzá kellő mértékben a közös védelmi kiadásokhoz - írja az Nmvnews.