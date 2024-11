Nyilvános Zelenszkij elnök budapesti beszéde: Együtt megállíthatjuk Oroszország háborúját

Budapestre érkezett csütörtök reggel vonattal Zelenszkij, ukrán elnök, az Európai Politikai Közösség tanácskozására. A Közösség ötödik ülésén az európai kontinens országainak vezetői megbeszélést folytatnak az Európa előtt álló biztonsági kihívásokról, többek között Oroszország Ukrajna elleni háborújáról és a Közel-Keleten zajló eszkalációról, az illegális migrációról, valamint a gazdasági biztonsággal kapcsolatos kérdésekről, továbbá az energia, a közlekedés, az informatika és a globális kereskedelem tekintetében megvitatják a konnektivitás témakörét is.

Zelenszkij elnök beszédét közzé tette az X-en. Mint elmonda, tegnap beszélt Trump elnökkel:

Jó, eredményes beszélgetés volt. Reméljük, Amerika megerősödik, mert egy erős Amerika az, amire Európának szüksége van.

Beszélt arról is, hogy szerinte nincs alternatívája egy erős Európának. Az egység az erő alapja.

Oroszország nem azért kezdte ezt a háborút, mert területre volt szüksége – Oroszországnak több földje van, mint bárkinek. Ők globális hatalmat akartak, amelyet Ukrajnával kezdtek, majd egész Európára terjesztettek volna ki.

Mint elmondta, hálás Ukrajna és népük támogatásáért. Hozzátette:

fegyverekre van szükségünk, nem csupán támogatásra a tárgyalásokon. A Putyinnal való ölelkezések nem segítenek. Egyesek 20 éve ölelkeznek vele, és a helyzet csak romlik.

Kifejtette, létrehoztak egy diplomáciai rendszert, amely képes Oroszországot egy igazságos béke felé terelni. Sokan részt vettek ebben az erőfeszítésben a hatékony diplomácia érdekében. Tematikus konferenciák foglalkoztak a Békeformula minden pontjával: nukleáris biztonság, élelmiszerbiztonság, energia, foglyok hazatérése.

Oroszországot igazságos békére kell kényszerítenünk. Egy igazságos béke közös győzelem lesz - zárta gondolatait Zelenszkij.

I addressed the European Political Community summit held in Budapest, emphasizing that the concept of ‘peace through strength’ has proven itself and is needed now. Showing weakness or selling out Europe’s positions won’t buy a just peace. Peace is the reward only for the strong. pic.twitter.com/0ZXrBqIqln