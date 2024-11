Történelmi lépésre szánta el magát Izrael: már az ENSZ-t is értesítették

Az izraeli külügyminisztérium hétfőn hivatalosan értesítette az ENSZ-t, hogy Izrael érvénytelennek nyilvánította az 1967-es, a palesztin menekülteket támogató ügynökség (UNRWA) elismeréséről kötött megállapodást, miután az izraeli parlament, a kneszet szigorúan korlátozta a szervezet működését Izraelben, Ciszjordániában és a Gázai övezetben.

„Izrael továbbra is együttműködik nemzetközi partnereivel, benne az ENSZ többi szervezetével is, a gázai civilek humanitárius segélyezésének biztosításában, de oly módon, hogy az ne ássa alá Izrael biztonságát. Izrael elvárja ehhez az ENSZ-től a hozzájárulást, és az együttműködést” - írta levelében Jakob Blitstejn, az izraeli külügyminisztérium igazgatója az ENSZ-közgyűlés elnökének, a kameruni Philemon Yangnak.

A múlt héten elfogadott, és három hónap múlva életbe lépő új izraeli jogszabály megtiltja az UNRWA működését Izrael területén, és megtiltja az izraeli kormányzati szerveknek az együttműködést a szervezettel a palesztin területeken Ciszjordániában és a Gázai övezetben.

„Noha számtalan olyan bizonyítékot juttattak el az ENSZ-hez, amelyek szerint az UNRWA dolgozói részt vettek az október 7-i mészárlásban, és sokan közülük a Hamász terroristái, az ENSZ figyelmen kívül hagyta ezeket, és nem tett semmit”- írta az X-en Jiszráel Kac külügyminiszter.

„Már ma is vannak UNRWA-nak helyettesítői, vannak más nemzetközi segélyszervezetek, amelyeket nem szennyezett be a terrorista tevékenység. Izrael elkötelezett a nemzetközi jog mellett, és továbbra is tiszteletben tartja azt – miközben megőrzi állampolgárai biztonságát”- tette hozzá Kac.

Kac azt is közölte, hogy a Gázának nyújtott segélyeknek jelenleg csak 13 százalékát nyújtja az UNRWA, és kitalációnak nevezte azt az állítást, hogy az UNRWA-nak nincs alternatívája.

Izrael évtizedek óta bírálja az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetét, mert az szerinte állandósította a palesztin menekültválságot, amikor csak a palesztinok esetében kiterjesztette több generációra a menekültstátuszt.

Az iszlamista Hamász terrorszervezet október 7-i támadása után Izrael azzal vádolta meg az ügynökséget, hogy számos helyi munkatársa részt vett a vérengzésben, s Izrael állítása szerint alkalmazottainak tíz százaléka kapcsolatban áll a Hamászszal. Ezt a vádat az UNRWA tagadta, de belső vizsgálatot indított, melynek végén 9 embert elbocsátottak a szervezettől.