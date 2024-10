Valami készül a Közel-Keleten: komoly figyelmeztetést küldött Izrael, ebből még baj lehet

Az izraeli hadsereg (IDF) felszólította csütörtökön Libanon két régiójának - az északkeleti Bekaa-völgynek és a déli Szúr (Türosz) városnak - a lakosait, hogy hagyják el lakhelyüket.

Aviháj Edri IDF-szóvivő szerint a Bekaa-völgy Tamanin körzetében élőknek kell ideiglenesen elhagyniuk a lakhelyüket, mert "a közelükben találhatóak a Hezbollah létesítményei, és az izraeli hadsereg a közeljövőben támadást indít ezek ellen".

Később egy Hezbollahhoz köthető libanoni forrás már be is számolt arról, hogy izraeli légitámadás érte Tamanint. A földközi-tenger-parti Szúr (Türosz) bizonyos negyedeinek lakosait is távozásra szólította fel a szóvivő, mondván, hogy lakhelyük közelében a Hezbollah létesítményei vannak. "Biztonságuk érdekében tartózkodjanak legalább ötszáz méterre a Hezbollah épületeitől!" – mondta.

Az IDF csütörtökön beszámolt arról, hogy az utóbbi 24 órában a Hezbollah legkevesebb 45 harcosát ölte meg. Köztük van egy zászlóaljparancsnok is. Izrael az elmúlt napon 150 "terrorista" célpontot támadott Libanonban.