Hiába Trump kegyelme, újabb sokkot kapott a forint: cudar idők várnak a magyar fizetőeszközre

A forint szerdai erősödése után pénteken ismét gyengülésnek indult, az euró árfolyama újra 410 forint fölé emelkedett. A rövid fellélegzés után a piaci hangulat és a gazdaságpolitikai bizonytalanságok ismét a magyar fizetőeszköz gyengülését okozták. Az árfolyamok bővebben a Pénzcentrum árfolyam oldalán is követhetők.

Egy napnyi megerősödést követően pénteken újra 410 forint fölé került az euró árfolyama, így a forint szerdai javulása csak átmeneti volt. A nap közepén 410,1310 forinton jegyezték az eurót.

Szerdán még kedvező fordulatot mutatott a hazai fizetőeszköz, amikor az árfolyam először 405,6 forintig süllyedt, noha napközben rövid időre elérte a 410 forintos szintet is, ami akkor új kéthavi mélypontnak számított. Az este folyamán azonban tovább erősödött a forint, és kilenc óra körül már 403 forinton állt az euró árfolyama.

A szerdai forinterősödés mögött valószínűleg Donald Trump döntése állt, miszerint az Egyesült Államok 90 napra felfüggeszti a vámokat azon országok esetében, amelyek nem vezettek be megtorló intézkedéseket az USA ellen.

Ennek ellenére a Portfolio szerint a globális befektetői hangulat továbbra is borús. A gazdaságpolitikai kilátások bizonytalanok, és még a kedvezőbb, 10 százalékos vámterhek sem jelenthetnek igazi megkönnyebbülést a piacok számára. Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi konfliktusban már jóval 100 százalék fölötti vámokról van szó, miközben ez a két ország együttesen a világgazdaság közel felét képviseli. Ebben a zavaros helyzetben a befektetők inkább biztonságosabb eszközök felé fordulnak, ez pedig negatívan hat a forintra.

A magyar deviza számára egyébként is nehezen indult az év. Január elején kétéves mélypontra süllyedt az árfolyam, amikor az euró 416 forint fölé drágult. Ezt követően februárban fokozatos javulás következett, a hónap végére pedig az árfolyam 400 forint alá is benézett. Akkor Orbán Viktor miniszterelnök röviden csak annyit mondott: „ilyen a béke.” A forint ezután hetekig tartani tudta a 400 forint körüli szintet, sőt, két héten keresztül 400 alatt is maradt.