Kevesen ismerik, pedig gyönyörű hely: ez a világ mogyorófővárosa, Giresun

A világ mogyorótermésének jelentős része Törökországból, azon belül is a Fekete-tenger keleti partvidékéről származik. A régió központja, Giresun városa évezredes hagyományokkal rendelkezik a mogyorótermesztés terén- számolt be a BBC.

Törökország ad a globális mogyorótermés több mint 72%-át, amelynek mintegy 60%-a a Fekete-tenger keleti részéről, Giresun környékéről származik. A térség mogyorótermesztési hagyományai az ókorig nyúlnak vissza, amit Hérodotosz történetíró azaz 5. századi feljegyzései is alátámasztanak.

Giresunban hagyományosan nők foglalkoznak a mogyorótermesztéssel, és napjainkban egyre nagyobb szerepet vállalnak a feldolgozásban és értékesítésben is. Sayari Sungur, a Home of the Hazelnut nevű vállalkozás egyik alapítója az oldalnak nyilatkozva kiemelte: "Ebben a régióban a mogyorótermékek 80%-át nők dolgozzák fel. Mindig a nők azok, akik a legjobban gondoskodnak ezekről a mogyorókról, mind a földeken, mind a kertekben. Ezért most azt szeretnénk, hogy ezek a nők legyenek a termesztők és a döntéshozók is."

A török mogyoróipar azonban kihívásokkal is szembesül. Dr. Sebahat K Ozman-Sullivan növényvédelmi kutató és mogyorótermesztő rámutatott, hogy a klímaváltozás következtében új kártevők jelentek meg a térségben, és a megnövekedett páratartalom is problémákat okoz. A szakember aggodalmát fejezte ki ki a növényvédő szerek túlzott használata miatt is.