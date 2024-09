Megdöbbentő bejelentést tett Donald Trump: súlyos, amit tervez, ha elveszíti az elnökválasztást

Donald Trump kijelentette, hogy ha vereséget szenved a 2028-as elnökválasztáson, már nem fog újra indulni. A volt elnök és jelenlegi republikánus jelölt a Sinclair Media Groupnak adott interjújában beszélt erről, hozzátéve, hogy reméli, a novemberi választáson „nagyon sikeres” lesz. Trump, aki idén már harmadik alkalommal indul a választáson, nem lát esélyt arra, hogy újabb kampányt folytasson, ha most veszítene a demokrata Kamala Harris ellen- írja a BBC.

Az amerikai törvények értelmében az elnökök legfeljebb két ciklusban tölthetik be hivatalukat, így ha Trump megnyerné a 2024-es választást, 2028-ban nem indulhatna újra. Ez a kijelentés azért is figyelemre méltó, mert Trump ritkán említi a vereség lehetőségét, de az elmúlt négy napban másodszor tett ilyen utalást. Korábban az Izraeli-Amerikai Tanács rendezvényén is beszélt a választási vereség eshetőségéről, utalva arra, hogy az eredmény részben a zsidó szavazók döntésétől függhet.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint Kamala Harris szoros előnyt élvez Trump előtt. A CBS felmérése alapján Harris országosan 52:48 arányban vezet, míg a csatatérállamokban mindössze 2 százalékpontos előnye van. A választási verseny tehát feszült, és a novemberi eredmény kulcsfontosságú lesz Trump politikai jövője szempontjából is.