Közeleg a sorsdöntő nap a Harris-Trump csatában: hogyan lesz képes valami újat húzni az exelnök?

Kamala Harris szeptember 10-én szembeszáll Donald Trumppal az első televíziós vitájukon. Harris korábbi vitaszereplései megmutatták, hogy képes a figyelem középpontjába kerülni, és kihasználni riválisai hibáit. Most a legnagyobb kihívás elé néz: meggyőzni a választókat, hogy ő a megfelelő jelölt az elnöki posztra.

A 2020-as amerikai elnökválasztás egyik meghatározó vitájában az egyik jelölt látszólag uralta a színpadot. Stratégiai pillanatokban szakította félbe riválisait, olykor rájuk is szólt. Közvetlenül szembeszállt egy ellenféllel, Joe Bidennel, és napokig címoldalra került, kritikusok pedig azon vitatkoztak, hogy átlépte-e a politikai illem íratlan szabályait. Ez a jelölt azonban nem Donald Trump volt, hanem Kamala Harris - írja a BBC.

Szeptember 10-én Harris ismét a vitaszínpadra lép. Ezúttal azonban egy lépéssel tovább ment, mint 2020-ban: a Demokrata Párt elnökjelöltjeként áll majd szemben Trumppal, egy olyan összecsapásban, amely kampánya eddigi legnagyobb kihívását jelenti.

A viták meghatározó szerepet játszottak Harris politikai karrierjében, a kaliforniai főügyészi versenytől kezdve egészen az alelnökségig. Ha visszanézünk négy kulcsfontosságú vitájára, világossá válik, hogy Harris tudja, mikor kell a figyelem középpontjába kerülni, és mikor érdemes visszahúzódni, miközben riválisai saját magukat verik meg.

Harris abban reménykedik, hogy ezeket az ösztöneit felhasználhatja a hírhedten harcias Trump ellen. Kampányának célja továbbá, hogy eloszlassa azokat a régi aggályokat, amelyek politikai üzenetközvetítési képességeit érintik, és amelyek még az elnöki posztért folytatott 2020-as sikertelen versenyével kezdődtek, és csak tovább erősödtek az utóbbi évek néhány elhibázott interjúja miatt.

Nincs helye hibának, mivel ezek az események gyakran virálissá vált videoklipekkel válnak meghatározóvá, így Harris kampánya számára ugyanolyan fontos elkerülni a botlást, mint egy látványos, emlékezetes ütést bevinni. Harris legkorábbi vitaszereplésein sikerrel járt azzal, hogy hagyta ellenfeleit saját magukat lerombolni.

Egy 2010-es, a kaliforniai főügyészi pozícióért folytatott vitában a moderátorok megkérdezték Harrist és republikánus ellenfelét, Steve Cooley-t egy "double-dipping" nevű vitatott gyakorlatról, amely lehetővé teszi egy köztisztviselő számára, hogy a kormányzati fizetésén kívül nyugdíjat is kapjon.

„Tervezi-e, hogy egyszerre nyugdíjat és fizetést vesz fel főügyészként?” – kérdezte a moderátor a jelölteket.

„Igen, tervezem” – válaszolta Cooley. „Megérdemlem.”

Harris egy ideig nem mondott semmit, miközben Cooley védte álláspontját. „Csak rajta, Steve,” szólalt meg végül. „Megérdemled!”

Harris kampánya gyorsan levágta ezt a pillanatot, és reklámként használta fel, hogy Cooley-t a valóságtól elszakadt politikusként ábrázolja. Harris végül szoros versenyben nyerte meg a választást.

Egy 2016-os, a kaliforniai szenátusi helyért folytatott vitán pedig Harris ellenfele váratlanul egy "dab"-bel zárta zárónyilatkozatát – egy akkoriban népszerű táncmozdulattal. Harris, aki láthatóan meglepődött, várakozott néhány másodpercet, mielőtt odavetette: „Nos, egyértelmű különbség van a jelöltek között ebben a versenyben.” A választók ismét Harris mellett döntöttek.

Mindkét példa jól mutatja Harris éleslátását a vitaszínpadon, valamint azt, hogy tudja, mikor érdemes háttérbe vonulni. „Azt hiszem, ő egy olyan ember, aki rendkívül jól használja a csendet” – mondta Maya Rupert, a Demokrata Párt stratégája, aki Julián Castro és Elizabeth Warren 2020-as elnökválasztási kampányában dolgozott. Szerinte ahogy Harris belépett a politikai színtérre, bebizonyította, hogy képes magának követelni a figyelmet, még egy zsúfolt mezőny közepette is. Egyik kipróbált és bevált taktikája az, hogy nyíltan kijelenti, hogy beszélni kíván, ezzel rákényszerítve ellenfeleit – és a közönséget – arra, hogy figyeljenek rá.

A 2020-as alelnöki vitát elsősorban egy sor emlékezetes megjegyzés fémjelezte, amelyet Mike Pence-hez intézett, amikor az félbeszakította őt: „Elnök úr, én beszélek.” Néhány hete pedig – jelezve, hogy a riposzt nem egyszeri volt – Harris ugyanezt a sort használta a gázai tüntetőkkel szemben, akik félbeszakították detroiti gyűlésén. „Most én beszélek,” mondta nekik. „Ha azt akarjátok, hogy Donald Trump nyerjen, mondjátok azt. Különben én beszélek.”

Ő valami olyasmit használ, amit sok fekete nő hatékonyan alkalmazott, nevezetesen azt, hogy ragaszkodnak az idejükhöz, és ragaszkodnak ahhoz, hogy meghallgassák őket. Nagyon hatékony abban, hogy biztosítsa, hogy meghallgassák és tiszteljék

– mondta Allison. Talán azonban a legemlékezetesebb vitapillanata 2019-ben történt, amikor Harris, akkori szenátor, megállította az összes közbeszólást a miami Demokrata párti vitán. Kritizálta Bident, amiért együttműködött olyan törvényhozókkal, akik ellenezték a Polgárjogi Mozgalom korszakának politikáját, amelynek célja volt a diákok szállítása különböző iskolákba a faji szegregáció megszüntetése érdekében.

„Volt egy kislány Kaliforniában, aki a második osztályába járt, hogy integrálják az állami iskolákat, és őt minden nap buszoztatták az iskolába,” mondta Harris, majd hatásszünetet tartott, mielőtt hozzátette: „és az a kislány én voltam.”

Nina Smith, aki akkor Pete Buttigieg elnökjelölt kampányának sajtófőnöke volt, azt mondta, hogy a pillanat felkeltette a rivális kampányok figyelmét.

Amit csapatként láttunk, az az volt, hogy ha lát egy lehetőséget, akkor kihasználja. Azt hiszem, ez tette őt ügyes vitatkozóvá ebben a tekintetben. Határozottan figyeltünk minden váratlan ütésre, amely akkoriban Harris szenátortól jöhetett. Megmutatta a vádhatósági képességét... Hogy valóban kiemelje az ellenfelei gyengeségeit

– mondta. A vita végére Harris többet beszélt, mint bármely más jelölt, kivéve Bident. Kampánya bejelentette, hogy a vita után 24 órán belül 2 millió dollárt gyűjtött. Az áttörő pillanat és a közvélemény-kutatásokban bekövetkezett későbbi fellendülés ellenére Harris később nehezen tudta megfogalmazni saját álláspontját az iskolai buszozásról. Ez csak megerősítette az aggodalmakat az üzenetküldésével és azzal kapcsolatosan, hogy képes-e következetes politikai álláspontot megfogalmazni.

Az epizód számos olyan kommunikációs botlás egyike volt, amely végül elsüllyesztette első elnöki kampányát. Az egyik leggyakrabban említett ok az volt, hogy nem tudott következetes politikai programot megfogalmazni, és ez egy olyan kérdés, amelyet gyorsan tisztáznia kell a vitán, amikor szinte biztosan nyomás alá kerül a konkrét politikai kérdésekben.

A legnagyobb tét

A republikánusok évek óta terjesztik Harris nyilvános kijelentéseit tartalmazó videoklipeket, hogy kigúnyolják beszédstílusát és alkalmatlannak tüntessék fel. Gyakran használt körmönfont kifejezéseket, amikor rögtönözve beszélt, és bár néhány szófordulatot támogatója is átvett, az ellenfelek gyakran kritizálták a világosság hiánya miatt.

Egy közelmúltbeli CNN-interjúban, amely az első volt azóta, hogy jelöltté vált, egy klímaváltozással kapcsolatos válasza illusztrálta a problémát. „Ez egy sürgető kérdés, amelyre olyan mutatókat kell alkalmaznunk, amelyek magukban foglalják a határidők betartását” – mondta Harris. Egy vitaszínpadon azonban a beszédidő korlátozott, és az üzenet világossága kulcsfontosságú.

Az ABC News által közvetített közelgő vita lesz eddigi legnagyobb esélye arra, hogy megváltoztassa a közvéleményt, és a korábbi viták azt mutatják, hogy Harris gyakran éles eszközkészlettel rendelkezik ezeken az eseményeken, és képes ütéseket bevinni. De a korábbi viták nyomása eltörpül majd amellett, amikor először kerül szembe Trumppal.

Még a legtapasztaltabb politikusok számára is Trump komoly kihívást jelent, ebben egyetértettek a BBC-nek nyilatkozó stratégák. A 2016-os vitában Hillary Clintonnal szemben Trump magára vont minden figyelmet, még akkor is, amikor Clinton válaszolt. A Biden elleni 2020-as első elnöki vitája egy értelmezhetetlen káoszba torkollott, amikor Trump folyamatosan félbeszakította. Egy ponton Biden annyira feldühödött, hogy odaszólt: „Nem fogod be, ember?”

Donald Trump egyedi és különleges eset, mert soha nem tudod igazán, mi következik. A vita felkészülése során nem engedném, hogy kényelmessé váljon, hogy kifejlesszen egy ösztönt vagy ellenálló képességet minden olyan dologgal szemben, ami felmerülhet

– mondta Smith, aki demokrata jelöltek vitára való felkészítésében segédkezett. Szerinte Harris jártas az adok-kapokban. Ezt a szenátusi meghallgatásokon is bizonyította, amikor felkérdezte Trump tisztviselőit és a Legfelsőbb Bíróság jelöltjeit. De a közelgő ABC-vita formátuma korlátozhatja a képességeit, hogy bemutassa vádhatósági képességeit, mivel a mikrofonokat némítják, amikor a másik fél beszél.

Ez valószínűleg azt jelenti, hogy a Biden-Trump vitához hasonlóan, amelyen ugyanilyen szabályok voltak érvényben júniusban, inkább a moderátorok trükkös kérdéseit fogja megválaszolni, nem pedig Trumppal szemben fog vitázni. Ám amikor Harris kérdésekre válaszol, nem pedig ő teszi fel azokat, gyakran megbotlott, mint például egy 2021-es hírhedt NBC News interjúban Lester Holttal, amikor a törvénytelen bevándorlás kérdésében szorongatták.

Az egyik buktató, amit Rupert lát a Harris-kampány számára, hogy a jelöltet hosszas tényvitába vonják Trumppal. Ez összezavarhatja a vitát a választók számára, és azt az érzetet keltheti a nézőkben, hogy Trump uralta a beszélgetést. Azt javasolta, hogy Harrisnek egy harmadik taktikát is fel kellene vennie az arzenáljába – ne vádaskodjon, ne maradjon csendben, hanem hagyja figyelmen kívül.

Itt fontos lehetősége van arra, hogy átadja az üzenetét és ne terhelje túlzottan azzal, hogy mi történik mellette

– mondta Rupert.

Címlapkép: Leslie Plaza Johnson, MTI/MTVA