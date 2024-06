Saját részvényesi mentek neki Elon Musknak: durvul a helyzet a Tesla körül, mi lesz ennek a vége?

A Tesla több intézményi részvényese szerint Elon Musk döntése, hogy az elengedhetetlen Nvidia chipeket a Teslától egy másik vállalkozásához irányította át, tovább erősíti azon álláspontjukat, hogy a vezérigazgató nem érdemli meg a neki kijáró milliárdos fizetést - jelentette a Business Insider.

Több Tesla intézményi részvényese kritizálta Elon Muskot az Nvidia chipek szállításának átirányítása miatt, ami szerintük további bizonyíték arra, hogy a vezérigazgató nem érdemli meg a több milliárd dolláros fizetését. Egy nyolc részvényesből álló csoport májusban levélben sürgette a befektetőket, hogy szavazzanak Musk javadalmazási csomagja ellen. A Delaware-i bíróság januárban egyébként tisztességtelennek ítélte ezt a csomagot.

A CNBC beszámolója szerint Musk 500 millió dollár értékű Nvidia chipszállítmányt irányított át a Teslától saját X nevű közösségi médiaplatformjához. Az Nvidia belső feljegyzése szerint ez a döntés már decemberben megszületett. Musk válaszában azt állította, hogy a Tesla nem tudta volna használni ezeket a chipeket, és csak egy raktárban porosodtak volna.

A SOC Investment Group ügyvezető igazgatója, Tejal Patel szerint ez az eset csak egy példa arra, hogyan használja Musk a Tesla erőforrásait más vállalkozásai javára. A csoport, amely nyugdíjalap-kezelőkből és más befektetőkből áll, arra szólította fel a befektetőket, hogy szavazzanak Musk és néhány igazgatótanácsi tag ellen. Az öt részvényesből álló csoport több mint 4,9 millió Tesla-részvényt birtokol, amelyek értéke több mint 878 millió dollár volt. A kaliforniai közalkalmazotti nyugdíjrendszer (CalPERS) is jelezte, hogy ellene fog szavazni Musk bércsomagjának, mondván: "Nem hisszük, hogy a kompenzáció arányban áll a vállalat teljesítményével".

Elon Musk körül mindig zajlik az élet

A vállalatvezető múlt hét elején arról beszélt, hogy hogy a mesterséges intelligencia általánossá válása munkahelyek megszűnését eredményezheti, ami lehetőséget teremt az emberek számára, hogy csak hobbiként dolgozzanak, amennyiben egy "egyetemes és magas alapjövedelemjövedelem" rendszert vezetnek be. Nem sokkal korábban viszont egy tragédia kapcsán került a hírekbe Musk, 19 évesen meghalt ugyanis a világ talán egyik legismertebb kutyája, aki a Dogecoint is ihlette, Musk pedig nagyon is támogatta ezt a kriptót. De hogy a Tesla kapcsán ne csak a chipekről legyen szó, alig telt el két hét azóta, hogy Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója visszahívta a korábban feloszlatott Supercharger csapat néhány tagját, beleértve az észak-amerikai töltőállomások igazgatóját is, ami arra utal, hogy változtatott az eredeti döntésén, a teljes feloszlatáson.

(Címlapkép - Filip Singer, MTI/MTVA)