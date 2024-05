Felejtsd el, hogy ide utazol idén nyáron: brutális hurrikán, gyilkos időjárás lesz

Tornádók és zivatarok okozta pusztítás következtében hétfő estétől hét amerikai államban közel 300 ezer ember maradt áram nélkül, miközben a viharok a hétvégén legalább 23 ember életét követelték az Egyesült Államok középső részén - írja a BBC.

Ezrek maradtak áram nélkül az Egyesült Államokban, miután hétfő este több államban is tornádók és pusztító zivatarok söpörtek végig. Közel 300 ezer lakos érintett összesen hét államban. A viharok a hétvége folyamán 23 ember életét követelték, és jelentős pusztítást végeztek az ország középső részén. Az időjárás-előrejelzők szerint a legnagyobb kockázat most kelet felé tolódott, érintve az Alabamától New Yorkig terjedő széles területeket.

További zivatarokkal, erős széllökésekkel, jégesővel és villámárvizekkel kell számolni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (NWS) szerint kedd reggelig heves esőzésekre lehet számítani az Egyesült Államok keleti partvidékén, beleértve New Yorkot, Pennsylvaniát, New Jerseyt és Marylandet. Texas felett is heves zivatarok várhatóak kedden, ahol a szélsebesség elérheti vagy meghaladhatja a 120 km/h-t. A déli államokban továbbra is rekordközeli hőség várható.

Hétfő reggel több mint 120 millió amerikai kapott viharra figyelmeztetést. Vasárnap volt az év eddigi legforgalmasabb viharos napja, több mint 600 viharkárról érkezett jelentés 20 államból. Az Indianapolis 500-as autóversenyt néző mintegy 125 000 embert evakuálni kellett vasárnap a rossz időjárás miatt.

A viharos időjárás halálos áldozatokat követelt több államban is: Arkansasban nyolcan, Texasban heten, Oklahomában ketten és Kentuckyban öten vesztették életüket. Alabamában egy idős nő halt meg, amikor egy fa az otthonára dőlt.

Joe Biden elnök beszélgetett az érintett államok kormányzóival és szövetségi segítséget ajánlott fel nekik. Kentucky kormányzója rendkívüli állapotot hirdetett ki a viharok miatt. Coloradóban egy villámcsapás következtében egy farmer és 34 tehene vesztette életét.

Texasban Greg Abbott kormányzó katasztrófavédelmi nyilatkozatot adott ki több mint a megyék harmada számára. Cooke megyében hét halálos áldozatot jelentettek egy tornádó után. A térségben súlyos károk keletkeztek: egy benzinkút és pihenőhely megsemmisült.

Az idei nyarat az előrejelzők "rendkívülinek" nevezik az atlanti-óceáni hurrikánszezon tekintetében is, amely valószínűleg jövő hónapban kezdődik.