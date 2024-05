Egyre csak butulnak el a világ legerősebb országának lakói: ennek biztosan nem lesz jó vége

A University of Technology Sydney kutatói által végzett elemzés szerint az Egyesült Államokban az átlagos IQ-érték csökkenést mutat. Eközben Massachusetts kiemelkedik magas intelligenciapontszámával és oktatási eredményeivel, míg Új-Mexikó a lista végén helyezkedik el - jelentette a DailyMail.

Az Egyesült Államokban az átlagos IQ-érték csökkenése mellett is vannak államok, amelyek kiemelkednek intelligenciájukkal és oktatási eredményeikkel. A University of Technology Sydney kutatói egy tanulmányban 10 különböző mérőszámot elemeztek, mint például vizsgaeredményeket és IQ-szinteket, hogy meghatározzák az ország legintelligensebb államait. Massachusetts került az élre 81,63-as összpontszámmal, köszönhetően a magas átlagos IQ-értékének (104,3) és a felsőoktatási intézményekben végzettek nagy arányának. New Hampshire 79,52-es pontszámmal a második helyre került, míg Új-Mexikó 17,74 ponttal az utolsó helyen végzett.

A World Population Review 2023-as jelentése szerint az USA-ban az átlagos IQ 100-ról 98-ra csökkent. Az oktatáskutatók szerint ez az első alkalom volt, hogy a követés kezdete óta csökkenést figyeltek meg. Az elemzés során az "átlagos IQ" csak a teljes értékelés 15%-át tette ki. További fontos szempontok közé tartozott a főiskolai végzettség, és a középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, valamint a műveltségi és matematikai képességek vizsgálatából származó adatok.

Massachusetts előnyt élvezett többek között a neves egyetemeinek köszönhetően is, amelyek hozzájárultak a magas felsőoktatási végzettségi arányhoz. Vermont negyedik helyezése részben a magas írni-olvasni tudásnak és érettségi aránynak köszönhető. Washington ötödik helyét pedig jelentős mértékben befolyásolta művészeti és kulturális iparának sikeressége.

Montana hatodik helyezése kiemelkedő átlagos IQ-jának (103,4) és magas írni-olvasni tudásának volt köszönhető. Az UTS Online szóvivője szerint sok állam lemaradásban van oktatás terén, ami aggodalomra ad okot a nemzet jövője szempontjából. A kutatók javaslata szerint az amerikai államoknak növelniük kellene az iskolák finanszírozását és befektetniük minőségi tanárokba.