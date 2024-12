Kemény akciókkal indulnak a karácsony utáni leértékelések: nem lesz már sok ilyen a boltokban?

A következő években akár el is tűnhet az a trend, hogy az igazán nagy leárazások csak a két ünnep között kezdődnek - ezt mondta Neubauer Katalin, a MNKSZ főtitkára, mikor arról kérdeztük, mikortól indulnak a nagy, ünnepek utáni leárazások a hazai boltokban. A főtitkár emelett azt is elmondta, hogy szerinte a kereskedőknek már nem csak az árakra, hanem a marketingre is egyre jobban oda kell figyelni, különben saját magukat keverik lehetetlen helyzetbe.

December 27-e nem csak az úgynevezett "két ünnep közti" időszak kezdete, hanem aki olcsóbban szeretne régen vágyott ruhához, esetleg műszaki cikkhez jutni, az azért várja ezt a napot, mert hagyományosan ma indulnak a nagy karácsony utáni leárazások a boltokban.

Persze nem véletlen, hogy éppen a karácsony utáni időszakra repülnek rá a kereskedők: hiszen az ünnepen alig tart nyitva bolt, az első lehetséges napon már meg is indul a roham azok részéről, akik kicserélnek a nem éppen a szájuk íze szerint kapott karácsonyi ajándékokat. Azonban mint a Pénzcentrum megtudta: a karácsony utáni akciózás lassan jelentőségét veszíti, és a kereskedőknek már sokkal előrébb kell gondolkodniuk, ha értelmezhető számokat szeretnének látni a decemberi rovancs során.

Megszűnhet a 27-én induló akcióroham?

Bár már egészen hozzászokhattunk, hogy december 27-én indulnak a leértékelések, Neubauer Katalin szerint az igazi rajt azért már a hónap elején elindult - és ennek végtelenül egyszerű oka van. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára azt is elárulta a Pénzcentrumnak, hogy mire kell számítani az év legvégén.

Senki nem várja meg a hónap végét, januárt a nagyobb leárazásokkal, szeretnék hozni ugyanis a forgalmi terveket a kereskedők. El kellett indulnia a vásárlásnak már a hónap elején, mert a gazdaságban igen gyenge volt az év, és a forgalom alakulásában most, az év végén is sok minden közrejátszik. Akció nélkül most már lehetetlen kereskedni. Ebben az évben ráadásul továbbra is a mélyponton volt a vásárlói bizalom, de ezt sikerült visszahozni - ehhez viszont az kellett, hogy attraktív árakkal, hűségakciókkal tudják a boltok csalogatni a vásárlókat

- fogalmazott Neubauer Katalin. Azt is hozzátettte, hogy szerinte hamarosan elköszönhetünk attól, hogy szigorúan december 27-re időzítsük az akcióvadászatot, a nagy leárazások kezdetét.

Megszűnhet a trend, hogy az ünnepek után van a nagy leárazás, sokkal korábban elkezdődik, illetve a jövőben is elkezdődhet mindez. A kereskedelem átrendeződése most is folyamatban van, és aki nem tud elég jó lenni az árakkal és akciókkal, az egyszerűen tönkre fog menni. Az akciók kommunikációja most a legfontosabb, és ez volt komolyabb kihívás. Ruha, műszaki cikkek lesznek persze a legmenőbbek a most induló leárazáshullámban is, ebben közrejátszik, hogy az ilyen ajándékokat is cserélik ki a legtöbbször

- tette hozzá a főtitkár. Végezetül elmondta, hogy természetesen nem mostanában lesz az - ha lesz egyáltalán - hogy átrendeződik a nagy decemberi leárazás, a kereskedők most még ide időzítik a legjobb akcióikat - nem függetlenül a várható embertömegtől.

A két ünnep közötti vásárlás még most is erős lehet, és persze indul a cserebere is, és ilyenkor is jelentősek az akciók. Hagyományosan jó az év végi forgalom, és a kereskedők jelenleg reménykednek benne, hogy az idén is az lesz

- zárta gondolatait Neubauer Katalin.

De miért aggódnak a boltosok?

Valószínűleg nem véletlen a kereskedők aggodalma, és a fogyasztói bizalom mélypontjának emlegetésekor sem a levegőbe beszélnek a szakértők. Egy korábbi cikkünkben Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Központ vezető elemzője is úgy fogalmazott: a gazdaság fellendülésének kezdetéhez a nulladik lépés lenne a fogyasztás helyreállása vagy éppen állítása.

Mostanában sok szó esik arról, hogy a fogyasztási adatok kiábrándítóak, ezzel azonban csak részben tudok egyetérteni. Valóban jelentősebb fogyasztásbővülésre lehetett még néhány hónapja számtani, de a második negyedéves GDP adatok részletei arról árulkodnak, hogy a háztartások fogyasztási kiadása azért érezhetően emelkedik. Éves szinten reálértékben 4% körüli növekedést láttunk a második negyedévben, ami nagyjából megfelel a lengyel adatnak, a cseh adatnál pedig érdemben gyorsabb. A probléma inkább ott van, hogy a magyar háztartások a „külföld felé” fogyasztanak jobban, a jövedelem emelkedésének dinamikája az ilyen típusú fogyasztásban csapódik le igazán, illetve a megemelkedett megtakarítási rátában

- mondta az elemző. Kitért arra is: a jellemzően ázsiai online platformok miatt sok magyar kereskedő került nehéz helyzetbe, és sok magyar jár ki személyesen is külföldre vásárolni.

A hazai árszínvonal most már hasonló, vagy bizonyos termékek esetén akár magasabb, mint a régiós országokban, így egyre jobban megéri külföldön vásárolni. Ugyanakkor az is látható, hogy bizonyos online platformokon elérhető árakkal a hazai kiskereskedelmi egységek nagyon nehezen tudnak versenyezni. Ez azonban egyre inkább globális jelenségnek tűnik, nem csak hazai sajátosság (látva a közelmúltban elindított amerikai és európai fogyasztóvédelmi és versenyjogi eljárásokat a rendkívül olcsó árakkal operáló, ázsiai online platformokkal szemben)

- mondta még Árokszállási Zoltán a fogyasztás helyzetéről.

Alig nő a fogyasztás

Szintén a fogyasztás növekedését tűzte ki teljesítendő célként Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, mikor a már linkelt cikkben erről kérdeztük. Kitért például arra, hogy még mindig megfigyelhető trend a háztartási vagyonkezelésben a spórolás előtérbe kerülése.

Az ING Bank legfrissebb előrejelzése szerint 2025-ben a magyar gazdaság 3,6 százalékkal növekedhet. Ehhez elsősorban a fogyasztásnak kell dinamikusabban emelkednie, amihez a fogyasztói (és üzleti) bizalom megerősítésére van szükség. Jelenleg hiába látunk kimagasló reálbér-növekedést, ez a bizalom hiánya miatt nem a fogyasztásban csapódik le, hanem a megtakarítások halmozódnak

- mondta Virovácz Péter. Azt is megtudtuk, hogy van esély a fogyasztói bizalom helyreállására, ugyanis egy idő után elképzelhető, hogy éppen a megtakarításból fognak majd vásárolni azok, akik most még a rosszabbra készülnek a tartalékokkal.

Úgy gondoljuk, ha a fogyasztói bizalom tartósan helyreáll, akkor az teret engedhet a jövő évi fogyasztás dinamikus bővülésének, tekintettel a jelentős bérkiáramlásra, a lakosság kiugróan magas megtakarítási rátájára, illetve a jövő évi, a lakossági állampapírokhoz köthető kiemelkedő kuponfizetésekre

- mondta Virovácz Péter.