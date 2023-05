Gigászi leárazást jelentett be a Tesco: itt a jóárasított termékek tételes listája

Június 1-től a Tesco kiegészíti a vásárlóknak nyújtott kedvezményrendszerét a rendeletben előírt akciós árucikkekel.

A mintegy 600 árgaranciás, hetente pedig hozzávetőlegesen 20 bombaáras, valamint körülbelül 1000 Clubcard-áras termékkínálatában a vállalat május elején további több mint 2000 árucikkre vezetett be a korábbiaknál átlagosan 9,4 százalékkal alacsonyabb árakat. Ezek keretében a Tesco már eddig is jelentős, a hamarosan kötelező minimum 10 százaléknál rendszerint jóval nagyobb kedvezményeket nyújtott minden termékkörben. A június 1-től érvényes tescós akciók között pedig például 50 százalék kedvezménnyel értékesített vaj, 48 százalék kedvezményt tartalmazó tejföl és 45 százalékkal olcsóbb friss zöldség is található.

A Tesco több lehetőséggel segíti a háztartási költségkeret optimalizálását. Az immár egy éve tartó Árgarancia programban mintegy 600 alapvető élelmiszer és háztartási cikk árát tartja tartósan alacsonyan, és folyamatosan ellenőrzi azokat, így az ezeket tartalmazó vásárlói kosár a Tescónál kerül a legkevesebbe. A hűségkártyával rendelkezők ezenkívül hetente jellemzően 20 közkedvelt terméket találnak a polcokon és online bombaáron, melyeknél a kedvezmény mértéke az 50 százalékot is elérheti.

A magyar vásárlóknak tartósan alacsony árakra van szükségük, ezért is alakítottunk ki egy olyan, többpilléres kedvezményrendszert, amelynek keretében termékkínálatunk egy jelentős része mindig kedvezményes áron érhető el. Emellett a piac alakulásától függően folyamatosan vezetünk be további kedvezményeket. Ilyen például a májusban indult árszintcsökkentés, amely 2000 termékre vonatkozik. A június 1-jén életbe lépő minimum 10 százalékos kötelező akciónál már eddig is több kedvezményt nyújtottunk vásárlóinknak, pár nap múlva pedig, a szabályozásnak megfelelően újabb árcsökkentett termékekkel bővítjük a választékot üzleteinkben és online is

– mondta Pálinkás Zsolt, a Tesco magyarországi vezérigazgatója.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Tesco ajánlatai a hetente digitális formátumban megjelenő katalógusban érhetők el, amelyet már az aktuális kedvezményes időszak előtt egy héttel feltöltenek az oldalra, ezzel is támogatva a tudatos, előre megtervezett vásárlást.

A vásárlók a kormány által meghatározott 20 termékkör mindegyikében a 10 százalékot általában jelentősen meghaladó Clubcard- és bombaáras kedvezményekkel találkozhatnak. A június 1-jén induló akciós időszakban többek között az alábbiakkal: