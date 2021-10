Nagy bejelentetést tett az IKEA: most már ezeket a bútorokat is visszavásárolják

Az IKEA Magyarországon új szolgáltatást indított, amely hozzájárul a körkörös üzleti modell kialakításához. Ez a Garantált visszavásárlás használt gyerekbútorokra szolgáltatás. Az IKEA Family klubtagok, akiknek már nincs szükségük az adott bútorra, előre meghatározott áron eladhatják azt az IKEA-nak.

„Belső adatokból tudjuk, hogy Magyarországon majdnem minden második ember érdeklődik a fenntarthatóság iránt. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a koronavírus-járvány az emberek pénzköltési szokásait is befolyásolja. Egyre inkább érdekeltek abban, hogy bútoraik minél tovább tartsanak" – magyarázza Eva Malá Beluská üzletfejlesztésért és transzformációért felelős regionális vezető.

A legfrissebb újdonság a Garantált visszavásárlás használt gyerekbútorokra szolgáltatás. Az IKEA Family klubtagok, akiknek már nincs szükségük az adott bútorra, előre meghatározott áron eladhatják azt az IKEA-nak. Ha például a vásárlástól számított egy éven belül eladja a bútort, az eredeti ár mintegy 60%-át kapja meg, és az IKEA a használt bútort ugyanezen az áron adja el egy másik vásárlónak.

A szolgáltatás 2021 októberétől érhető el.

Az idei év több további változást is hozott a körkörös szolgáltatások terén. Az év során az IKEA Circular Hubokat (Fenntarthatósági Pontokat) alakított ki áruházaiban, melyekben kicsomagolt, enyhén sérült és használt termékek találhatók rendkívül kedvező áron, valamint a bútorok javításához szükséges eszközök és pótalkatrészek. Mindemellett a Circular Hub munkatársaitól a vásárlók tanácsokat is kérhetnek bútoraik élettartamának meghosszabbításához. Ráadásul a vásárlók online is rendelhetnek az IKEA-tól kisméretű pótalkatrészeket ingyenesen, otthonukba szállítva.