Bődületeset játszott a magyar Tippmix-király: 1000 forintos alaptéttel 780 ezret nyert, a magyar-francia meccs is benne volt

A magyar válogatott a vb-címvédő Franciaország ellen folytatta szereplését a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A mérkőzés 1-1-es végeredménnyel zárult, így Marco Rossi csapata megszerezte első pontját a tornán. A találkozó minden idők legforgalmasabb eseménye lett a Tippmixen és a Tippmixprón, közel 1,3 milliárd forintos forgalmat generálva.

Nem törte meg a magyar válogatott Szalai Ádám korai elvesztése, hiszen az első félidő hosszabbításában Sallai Roland passza után Fiola Attila egy szép támadás végén megszerezte a vezetést Magyarországnak. Az „1. félidő – 1X2” fogadási lehetőségnél a hazai kimenetel 11,00-s szorzót jelentett, míg az „1. félidő - Hazai csapat - Gólszám 0,5” fogadási piacra a beérkezett tippek 97 százaléka lett jó – 4,20-as oddsért.

A félidei vezetést követően húsz percig a második játékrészben is tartotta magát a csapat, azonban Griezmann egyenlíteni tudott a 66. percben. A Barcelona támadójának gólszerzése 2,20-as nyereményszorzót jelentett több mint háromezer fogadás számára. A mérkőzés során több gól nem esett, a végeredmény az óriási bravúrt jelentő 1-1 lett. A „Pontos végeredmény” helyes kimenetelére, „Döntetlen 1:1”-re is érkezett több száz helyes tipp, ez akár 11,00-s szorzót is érhetett a jó megérzéssel rendelkezőknek.

A „Mindkét csapat szerez gólt” lehetőség is népszerű volt a fogadók körében, ugyanis 15 600 jó tipp futott be az „Igen” kimenetelre, ami a beérkezett tippek 95 százalékát tette helyessé, ráadásul mindez 2,84-es szorzóval társult. Az „1X2 + Mindkét csapat szerez gólt” lehetőség még jövedelmezőbb volt a jó tippel bíró játékosoknak, ugyanis a „Döntetlen és igen” kimenetel 9,75-ös oddsot jelentett.

A „Gólszám 1,5”, illetve a „Büntetőlap-szám 1,5” fogadási lehetőségre egyaránt 10 ezer fölötti egységnyi fogadás érkezett be, és mindkét piacnál 98 százalékos találati arányt értek el a fogadók. Mindkét esetben a „Több, mint 1,5” kimenetel volt a helyes, ez pedig előbbinél 1,30-as, míg utóbbinál 1,19-es szorzót ért.

Volt olyan Tippmix-játékos, aki 30,00-s szorzót ért el szelvényén a Magyarország – Franciaország meccsel, és 1 000 Ft-os alaptéttel (összesen 3 000 Ft-os téttel), 2/3-as kombináció típusú fogadással 780 000 Ft-ot nyert úgy, hogy volt egy hibás tippje is.

Magyarország tehát elképesztő meglepetést okozva, 1-1-es döntetlennel folytatta szereplését az Eb-n, így a Németország elleni utolsó csoportmeccs előtt van még esélye arra is, hogy kiharcolja a továbbjutást, ehhez azonban mindenképpen győznie kell Nagy Ádáméknak Münchenben.