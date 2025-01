Fontos rendelet jelent meg a hétvégén: ennek rengeteg magyar vállalkozó fog örülni

Módosította a kormány az Áfa törvényt a hétvégén visszamenőleg, 2025. január 1. napjától már a Magyar Közlönyben január 25-én megjelent rendeletben meghatározott eltérésekkel kell azt alkalmazni. Emelkedett ugyanis az alanyi adómentesség választhatóságára jogosító értékhatár, mely azokra is vonatkozik, akik tavaly lépték túl a korábbi, 12 milliós korlátot.

Az Áfa tv. 188. § (2) bekezdésétől eltérően az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár

18 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeg - írja a Magyar Közlöny 2025. évi 6. száma, amely a hétvégén jelent meg.Az értékhatár korábban 12 millió volt. A rendelet már hatályba is lépett, és visszamenőleg a tavalyi évre is érvényes, így az is választhatja az alanyi adómentességet, aki 2024-ben átlépte a 12 milliós határt, de a 18 millió forintot nem érte el.

A rendelet egészen pontosan azt írja, hogy az adóalany – az Áfa tv.-ben meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén – az alanyi adómentességet a 2025. naptári évre abban az esetben választhatja, ha az adóalany az Áfa tv. 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek – forintban kifejezett és éves szinten göngyölített – összege

sem a 2024. naptári évben ténylegesen,

sem a 2025. naptári évben észszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 18 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.

Ezeknek a feltételeknek a fennállása esetén az adóalany az alanyi adómentességet a 2025. naptári évre

abban az esetben is választhatja, ha az alanyi adómentesség a korábbi értékhatár átlépése miatt megszűnt, és a megszűnés évét követő második naptári év még nem telt el. nem az Áfa tv. 191. § (3) bekezdésében rögzített időtartam még nem telt el.

Fontos, hogy az adóalany az alanyi adómentesség 2025. évre történő választására vonatkozó nyilatkozatát kivételesen 2025. február 28-ig teheti meg.

Ez a rendeletmódosítás sok vállalkozó életét könnyítheti meg idén: akiknek 2024-ben 12 és 18 millió forint között volt az árbevétele, annak 2025-ben sem kell áfás számlát kiállítaniuk. A nyilatkozatot is leadhatják február 28-ig és aki az összeghatár túllépése miatt vesztette el korábban az áfamentességet és még nem telt el a két év azóta, az is választhatja az alanyi adómentességet.