Ölre mentek a fiatal vállalkozóért a Cápák: volt, aki részesedés nélkül is be akart szállni hozzá

Vasárnap este folytatódott a Cápák között című üzleti showműsor 8. évada, és mint ahogy az előző két részben is láthattuk (az első epizód összefoglalóját ITT, a második részét pedig ITT olvashatod el), a műsor ismét új Cápákkal bővült. Az új szereplők közül Tóth Ildikó, Csillag Péter és Lotfi Farbod már interjút is adtak a Pénzcentrumnak. Az első két epizód után, a harmadik, ha lehet, még izgalmasabb volt, egyedi ötletekkel, érzelmes megható pillanatokkal, alábbi összefoglalóban bemutatjuk a legizgalmasabb részeket.

Balog Donát egy struccfarmot vitt a Cápák elé: persze csak képletesen. Mint elmondta, a hazai strucchús-piac egyre bővül, ma már Michelin-csillagos éttermeknek is szállítanak rendszeresen.

Ám a családi vállalkozásnak szintet kell lépnie – ezért jött a befektetőkhöz. A további fejlődéshez tőkére van szükségük: 50 millió forintra, amiért 10 százalék részesedést kínált fel a cégéből Donát.

A Cápáknak nagyon ízlett a madár húsa és a belőle előállított termékek, ám az 500 milliós cégértéket nem tartották reálisnak, és a bevételek, az adózás utáni eredmények nem győzték meg őket – egy befektetőtől sem kapott pénzt Donát.

A bizalmatlanság nem szül bizalmat

Törő Gergely és Törő Attila egyedi tófóliák gyártásával és értékesítésével foglalkoznak. Egy garázsból indultak, de mára a magyar piac egyik legjelentősebb szereplőjévé váltak. Mint elmondták, a kerti tó építése bonyolult folyamat, ám a fiatal vállalkozók leegyszerűsítenék ezt: a sokszorosára gyorsítanák és nemzetközi szinten tennék skálázhatóvá az üzletet. 1,2 milliárd forintos árbevételt értek el az elmúlt évben, most az európai piac meghódításához kértek 150 millió forintot 10 százalékos tulajdonrészért cserébe.

Ám mint kiderült, egy üres cégbe kértek pénzt, ami egyből kiábrándította a befektetőket. Úgy érezték, a semmire kérnek 150 millió forintot, így egyikük sem szívesen nyúlt a pénztárcájához.

Mint kifejtették, ha a vállalkozók nem hajlandóak kockázatot vállalni, akkor ők sem. Egy rövid taktikai szünet után aztán Gergely és Attila 5-5 százalékot ajánlottak az új és a régi cégből, ám ez sem volt elég a Cápáknak, sőt, úgy érezték, egyenesen ellenségként tekintenek rájuk, ezért egyikük sem szállt be a vállalkozásukba.

A jövőbe fektetett a két legbátrabb Cápa

Pintér János és Lehoczky Péter sógorok, de ami még fontosabb, közös vállalkozást építenek, mely a bevonattechnikával foglalkozik. Legújabb üzletáguk pedig egy globális problémát próbál megoldani: a levegő tisztítását. Jelenlegi vállalkozásuknak rengeteg ügyfele van, köztük nagy cégek is, évi árbevételük egymillió euró. Most 90 millió forintot kértek 15 százalékért cserébe, melyet az új termék fejlesztésére használnák fel.

A probléma ugyanaz volt, mint az előző esetben: csak az új üzletágból, a metánsemlegesítő módszerből ajánlottak fel részesedést, holott a konkrét termék sincs még készen, egyelőre papíron létezik csak. Tóth Ildikó azonnal kiszállt, neki egyáltalán nem illik a portfóliójába, Lakatos Istvánnak a tulajdonosi struktúra volt túl bonyolult, Balogh Petya szerint pedig ezzel a felállással az a baj, hogy több mindent csinálnak:

van egy nagy bulitok, ami már dübörög, és van egy új bulitok, amit még csak most kezdtek el. Számomra az a nagy veszély, hogy ha az első kettő nagyon bejön, akkor a harmadikra nem lesz időtök, és az én pénzem akkor unatkozik. Hiszen az én pénzemnek csak A-terve van, nektek viszont ez lehet, hogy csak a C-tervetek.

Éppen ezért úgy szeretett volna befektetni az új leányvállalatba, hogy valamilyen arányban konvertálni tudja a pénzét az új cégbe- azaz legyen biztosítéka.

Erre a vállalkozók nyitottak voltak, Viszont Petya a teljes összeget nem adta meg, Bojinka Miklós viszont beszállt mellé az összeg másik felével: a 90 millió forintot 30 százalékért ajánlották fel, ezt a vállalkozók elfogadták.

A csodagyerekért lelkesedtek a Cápák

Egy egészen elképesztő fiatalember állt utolsóként vasárnap este a befektetők elé: Bába Kristóf 18 éves és már 5 éve vállalkozó. Első körben mikroelektronikai alkatrészeket értékesített, szerette volna minél több gyerekkel megismertetni ezt a varázslatos világot – ahogy ő nevezi. Most könnyen összeszerelhető készleteket árulna, bővítené a raktárkészletét és külföld felé is terjeszkedne, ehhez kért 1,5 millió forintot, 10 százalékot ajánlott fel, és mentori segítséget is szeretett volna kapni.

A befektetőket lenyűgözte a fiatal tehetség eltökéltsége és szorgalma:

Pár év múlva te fogsz a helyünkön ülni

- biztatta Tóth Ildikó.

Kivételesen tehetséges fiatalembernek látta őt Lotfi Farbod, aki szerint a fiatal vállalkozó egy sor másik vállalkozást fog tudni felépíteni élete során, éppen ezért felajánlotta neki a pénzt, mellé egy coaching-ot, egy social media menedzsert, egy fiatal közgazdászt, akivel üzleti tervet készíthet, és ebből a cégből nem kért részesedést, csupán annyit, hogy a következő vállalkozásába részt vehessen. Tóth Ildikó felajánlotta, hogy befizeti egy általa választott nyári külföldi egyetemi kurzusra, ahol kifejezetten üzletvezetést tanulna Kristóf.

Balogh Petyának nagyon közel állt a szívéhez, amit Kristóf csinál, Miklóssal közösen felajánlották a kért összeget: mindketten ajánlottak 10-10 százalékot 1,5 – 1,5 millió forintért cserébe. Lakatos István havi 100 ezer forintos ösztöndíjat kínált Kristófnak amíg be nem fejezi a tanulmányait, cserébe annyit kért, fontolja majd meg alaposan, belép-e akkor majd az ő cégébe.

A végső megállapodás az lett, hogy Miklós, Farbod és Petya is beszálltak, mindhárman adtak neki 1,5 millió forintot, amit Kristóf fejenként 1,7 millióra alkudott del, így összesen 5,1 millió forintért hárman 30 százalékot vittek el.

