Tovább nő a feszültség Debrecenben: újabb akkugyárak épülnek, pedig még engedélyük sincsen

A környezetvédelmi engedélyek hiánya ellenére továbbra is zajlik a kínai akkumulátorgyárak építése Debrecenben. A CATL és az EVE Power beruházásai a környezetvédelmi viták ellenére folyamatosan haladnak, és a toborzási folyamatok is gőzerővel zajlanak. A helyi közösség aggodalmai ellenére a hatóságok csak online közmeghallgatást tartanak, ami sokak számára nem biztosít elégséges betekintést a gyárak lehetséges környezeti hatásaiba.

Debrecenben a CATL és az EVE Power akkumulátorgyárainak építése akkor is folytatódik, ha a vállalatok jelenleg nem rendelkeznek jogerős környezethasználati engedéllyel. A CATL kommunikációs ügynöksége szerint a beruházás minden meglévő hatósági feltételnek megfelel, és a gyár szerkezetkész épületein túl a vállalat folyamatosan bővíti munkatársi csapatát. Jelenleg négyszáz munkavállaló dolgozik a gyárnál, és a cég hosszú távú szállásmegoldásokkal támogatja az új munkatársak elhelyezését.

A beruházásokat ugyanakkor több jogi eljárás is kíséri, mivel egyes helyi civilek és civil szervezetek támadták meg az engedélyeket. A CATL esetében a bírósági eljárások egy része még folyamatban van, és az EVE Power is a közelmúltban nyújtotta be környezethasználati engedélykérelmét. Az EVE Power beruházása két-három kilométeres hatásterülettel bír, amely Debrecen és Hajdúböszörmény közigazgatási területét is érinti, így ezek a települések érintettként jogosultak lennének kifogásaik benyújtására.

A közmeghallgatásokat egy tavaly áprilisi rendelet nyomán online formában tartják meg, személyes jelenlét nélkül. Korábban a hasonló közmeghallgatások, például Debrecenben és Nyíregyházán, lakossági tiltakozások közepette zajlottak, ami botrányokhoz vezetett. Az EVE Power közleménye szerint 2025 végére szeretnék befejezni a beruházást, és 2026-ban indulhat a gyártás.