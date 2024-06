Csak ámultak a Cápák: így kaszál milliókat filléres roncsautókkal a magyar vállalkozó

Vasárnap este folytatódott a Cápák között című üzleti showműsor hetedik évada, amelynek 16. adásában 5 nem mindennapi vállalkozás életébe pillanthattunk bele.

Gyurján Attila borász, de más alkoholos italokat is gyárt, ezért elsősorban Balogh Leventét célozta meg új termékével. A Wolf and Lamb egy kézműves jellegű gyógynövény likőr, mely már bizonyított: egy németországi versenyen aranyérmet szerzett, egy londoni megmérettetésen pedig bronzérmet nyert. Fenntartható palackban kerül forgalomba, a címkézést pedig megváltozott munkaképességűek végzik, Attila tehát nem csak társadalmilag érzékeny, de a környeztvédelem is fontos számára.

2023 márciusában jött létre a termék, 2025-re 50 milliós árbevételt szeretne elérni. Eddig 10 millió forintot termelt a cége, amiből 3 millió forint volt a profit. A befektetést egy új kollégára és egy már kész termék piaci bevezetésére kérte: 8 millió forintot szeretett volna 20 százalékért cserébe.

A Cápák le voltak nyűgözve a csomagolás minőségétől:

ennél még én sem tudtam volna szebbet csinálni

- mondta neki Balogh Levente.

Hihetetlenül jó vagy pénzügyi tudatoságban, gondolkodásban, ahogy az üzletedről beszélsz, ahogy gondolkodsz: le a kalappal!

- dicsérté Balogh Petya, ám mégsem szállt be, ahogy Orbók Ilona szerint ő a tökéletes vállalkozó, mégsem szállt be, szerinte ugyanis ez a piac már elképesztően telített.

Mint kiderült a termék, amivel érkezett, a long drink, 550 forintba kerül a boltba, neki 300 forint az önköltsége, Lakatos István ezt kevesellte. Moldován András szerint egy jó sales-re lenne leginkább szüksége, a 8 millió forint önmagában nem old meg semmit, de mivel nem ért az alkoholértékesítéshez, kiszállt. Balogh Levente megadta, amit Attila kért: nem volt alkudozás

Ez lehet a megoldás a szakemberhiányra?

Czárth Csanád nem tulajdonosa a vállalkozásnak, aminek befektetést kért, ennek ellenére teljes erőbedobással képviselte a céget. A Jószaki gyűjtőoldal a szakemberhiányra kínál megoldást. Mostanában ugyanis szinte lehetetlen szakembert találni a piacon, aki megszerelné a villanykapcsolót, vagy kipucolná a konvektort. Az általuk létrehozott gyűjtőoldalra regisztrálhatnak a szakik, így könnyű őket megtalálni egy helyen. De masszőr, tanár, és építész is található a honlapon. A havidíj átlaga, amit a szakemberek fizetnek nekik 7300 forint nettó.

A 2023-as évet 300 millió forintos árbevétellel zárták, ennek 30-40 százaléka nyereség. Organikusan évente 30 százalékot tudnak növekedni, amit szeretnének felgyorsítani, tőkebevonás után számításaik szerint meg tudnák ötszörözni az árbevételüket. 150 millió forintot kért üzletfejlesztésre, és 10 százalékot ajánlott fel érte cserébe. Balogh Levente szerint túlárazták a céget, másfél milliárdot nem ért, ez a valós értéknek nagyjából a 2,5-szöröse.

Petya szerint nagyon közel vannak az üvegplafonhoz, azaz amit lehetett, azt már kihozták ebből a cégből. Moldován András azonban hitt a növekedésben és a cégben rejlő lehetőségekben, 25 százalékos részesedésért felajánlott a 150 millió forintot, ezt azonban Csanád nem fogadta el. Petyának túl régi, túl elavult volt ez a vállalkozás, ezért kiszállt, ahogy a többi Cápa is.

Baba-portfólió

Tímea babahordozókat és hozzájuk kapcsolódó kiegészítőket gyárt: összesen hat édesanyát foglalkoztat. Egy kezdeti 60 ezer forintos befektetés után a Möbius ma már ott tart, hogy havi 3 millió forintot termel. Jelenleg a harmadik legnagyobb szereplő a magyar piacon – reklám nélkül.

17 millió forintot kért kapacitásbővítésre, 12 százalékot ajánlott fel a cégéből. Az éves nyereség 5-6 millió forint között van. Moldován András fejben kiszámolta pillanatok alatt, hogy 26,5 év alatt térülne meg a befektetése, így azonnal kiszállt.

István azonban tett egy ajánlatot, mivel neki van már gyerekruhakészítő cége, így a hordozó jól beleillik a portfoliójába. 5 milliót ajánlott fel 15 százalékért, és további 12 millió forint hitel is járt mellé. Várta maga mellé Leventét is, de ő nem csatlakozott. Tímea elfogadta István ajánlatát.

Roncsautókból milliók

Pásztor Tamás mechanikai karbantartóként dolgozik, saját maga által gyártott termékével érkezett a befektetők elé: bontott autóból csinál bútorokat egyedi igények szerint. Luxustermékként szeretné értékesíteni majd őket.

10 millió forintért 15 százalékot ajánlott fel a cégéből, amit drágább alapanyagokra költene elsősorban. Egy asztal ára 250 ezer forint, de külföldön ennél többet is el lehet kérni érte. A külföldi eladásoknál a két értékesítő több hasznot visz el, mint amennyit Tamás keres, ezt szeretné megkerülni. Balogh Petya azonban rávilágított, hogy

a modern világ egyik legnagyobb dilemmája, hogy kevesebb pénzt lehet munkával keresni, mint viszonteladással.

Orbók Ilona nem értette, ez mitől luxustermék, Tamás ennek az egésznek eszmei értéket tulajdonít, és nem kizárt, hogy a jövőben akár Ferrari motorokkal is dolgozik majd, mellyel a fanatikusokat és a jómóduakat célozza meg. István szerint szűk a keresztmetszete a növekedésének, Petya szerint Tamásnak nem cége van, hanem másodállása, amiből nagyon sokára lesz cég. Befektetőként nem látta magát Ilona sem, de egy megrendelést kvázi leadott egy magasabb minőségű asztalra.

Gyakorlatilag megvalósult az időutazás

Kurucz Márton és üzlettársai a klasszikus városnézés élményét ötvözték a legmodernebb technikával megvalósítva ezzel gyakorlatilag az időutazást. Ez a kulturális séta során a Budai Várban a vendégek virtuális valóság segítségével testközelben élhetik meg a történelmünk nagy eseményeit egy 360 fokos 3D-s élményen keretében. De Budapesten kívül már Bécsben is van irodája a VR Toursnak.

2023-ban a nettó árbevételük 80 millió forint volt, a bécsi iroda 190 ezer euróval zárt, ami 74 millió forint. A profitarány 25 százalék. Három új nagyvárost, Párizst, Barcelonát és Rómát szeretnék meghódítani, amihez 500 ezer eurót kért, cserébe 35 százalékot ajánlott fel, valamint 60 százalék hozamelsőbbséget a teljes megtérülésig.

Mint kiderült, 60 millió forintot kaptak a projekt indulásakor egy kínai magánszemélytől, neki 39,33 százalékos részesedése van. Egész Európában ők az egyetlenek, akik ilyen típusú termékkel vannak jelen a piacon.

Márton elképesztően összeszedetten adta elő a beszédét, a Cápák le voltak nyűgözve tőle, azonban Petyának ez nem volt elég technológiai, Moldován Andrásnak pedig „naftalinos” volt a vállalkozás szaga. Szerinte ez nem megy kicsibe, nagyba sem fog, Balogh Levente úgy látta a nagy robbanás, amire a vállalkozó várt, nem következett be. Senki sem szállt be.

fotókredit: RTL/Sallak Dóra