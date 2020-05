Ilyen luxusban vészeli át a járványt a magyar elit a Balatonnál

Nem mindenki szorult be a 4 fal közé a karantén idejére, sokan vidékre menekültek a vízparti üdülőjükbe. Megnéztük, melyek a legvonzóbb ingatlanok most a parton.

A kijárási korlátozások idején sokak fejében megfordulhatott az a gondolat, hogy mennyivel könnyebb lenne átvészelni a kényszerű bezártságot egy vidéki kertes házban vagy nyaralóban, mint a négy fal között.

A tavalyi évhez viszonyítva, amikor szinte lerohanták a nyaralók kínálati piacát a leendő vásárlók, idén óriási visszaesést tapasztalni a piacon, van olyan balatoni partszakasz, ahol 80 százalékkal is visszaesett a kereslet.



Ám éppen ezért idén a vevőknek országosan nagyobb esélyük van az alkura az ingatlanok meghirdetett árához képest, mint az előző évben az OTP Ingatlanpont elemzése szerint. A déli part kiemelt településein (Siófokon, Zamárdiban, Fonyódon, Balatonlellén vagy Balatonszemesen) befagyott a piac. Az érdeklődés az előző évekhez mérten jelentősen, 80 százalékkal csökkent. Ezzel szemben a tó nyugati és északi részén, valamint a vonzáskörzetében, ahol a vevők jellemzően nem befektetési céllal vásárolnak lakóingatlanokat, nincs visszaesés. Keszthelyen továbbra is a nyaralókat, Tapolcán a kisebb értékű építési telkeket keresik. Annak még nincs jele, hogy a kijárási korlátozások miatt a négy fal közé szorult, távmunkában dolgozó érdeklődők felpezsdítenék a piacot, de a tavasszal amúgy is jellemző élénkülés részeként egy új vásárlói kör is kialakulhat a "lakáskaranténosokból".

