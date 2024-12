Ilyen is rég volt: brutális lehűlés éri el Magyarországot, kemény mínuszok, havazás

Az előttünk álló hét hűvösebb és változékonyabb időjárást hoz: hidegfrontok, csapadékos napok és fagyos hajnalok váltakoznak. Pénteken borult, esős idő várható, majd szombaton naposabbra fordul az idő, de vasárnaptól újabb front érkezik vegyes halmazállapotú csapadékkal. A következő napokban több helyen havazás is előfordulhat, miközben a hőmérséklet fokozatosan csökken, helyenként fagypont alatt maradva.

Az előttünk álló egy hétben az eddiginél hűvösebb, változékony időre van kilátás. Nyugat felől már csütörtök este hidegfront érkezik, így pénteken nagyrészt borult, esős időre van kilátás. A nagyobb mennyiségű, 5-10 mm csapadék ezúttal is a déli országrészben várható. Szombaton a front mögött száraz, nagyrészt napos időre számíthatunk, majd vasárnap a nap második felében egy újabb frontrendszer érkezik vegyes halmazállapotú csapadékkal. Hétfőn is többfelé lesz csapadék eső, havas eső, majd egyre nagyobb területen hó formájában, majd keddtől csökken a csapadékhajlam, de helyenként kedden és szerdán is várható havas eső, havazás.

Összességében a következő egy hétben hazánk nagy részén 10-25 mm közötti csapadékra van kilátás, így a talaj mélyebb rétegei tovább töltődnek. A hőmérséklet fokozatosan esik vissza. A leghidegebbnek a vasárnap hajnal ígérkezik, amikor 0 és -6 fok közé hűl le a levegő. A jövő hét borongósabb éjszakáin -3 és +2 fok közötti értékeke lesznek jellemzők, és a hét első felében napközben sem sokkal emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet - írja a Hungaromet.