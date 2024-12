Egyszerre 696 kilométert tett meg egy utas taxival Magyarországon 2024-ben: új rekordot állított fel

A Bolt közzétette 2024-es évi teljesítményének összesítését, amelyből kiderül, hogy mind nemzetközi viszonylatban, mind a magyar piacon kiemelkedő eredményeket ért el a vállalat. A cég jelentős mérföldköveket teljesített: három új városban indította el szolgáltatását, két innovatív kategóriát vezetett be, és rekordszámú utazást bonyolított le. A mobilitási platform az év végére már kilenc magyar városban kínálja szolgáltatásait, miközben a fenntarthatóság és a nemzetközi utasok kiszolgálása terén is komoly előrelépést tett.

A magyar piacon 2024-ben Sopronban, Siófokon és Egerben is elérhetővé vált a Bolt taxi szolgáltatása. A vállalat két új kategóriát vezetett be: a környezetbarát elektromos és plug-in hibrid autókat kínáló Green kategóriát, valamint a külföldi utasokat célzó English-speaking kategóriát. Több hazai rekord is megdőlt: egy felhasználó 2944 úttal állított fel új csúcsot, míg a legtöbbet fuvarozó magyar sofőr partner 9024 utat teljesített az év során. Az év leghosszabb megtett távolsága pedig 696 km volt.

“A magyarországi eredményeink azt mutatják, hogy a vidéki terjeszkedés és a valós igényeknek megfelelő új kategóriák bevezetése helyes stratégiai döntés volt. Az egyre növekvő utasszám és a rekordszámú fuvarok pedig megerősítik, hogy a Bolt immár megkerülhetetlen szereplője a hazai mobilitási piacnak, ahogy ezt nemzetközi szinten is bizonyítjuk" - értékelte az év eredményeit Terstyánszky Márk, a Bolt Htx Kft. ügyvezetője.