Komoly változások a vonatközlekedésben az óraállítás miatt: ne megszokásból utazz, téged is érinthet

Október 27-én kezdődik a téli időszámítás, vasárnap hajnali három órakor az órákat kettőre állítják vissza. Az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonatot érint. A Volánbusznál az óraátállítás miatt néhány busz közlekedése módosul Érd és Kiskunhalas térségében. A MÁV-HÉV járatait az óraigazítás nem érinti.

Közleményében a MÁV-Volán azt írta: a belföldi forgalomban az átmenet éjszakáján egyes vonatok a nyári időszámítás szerint, néhány vonat pedig már a téli időszámítás szerint közlekedik, ennek megfelelően indulásnál megvárják az óraigazítást.

A vonatok menetrendje az átállás miatt az alábbiak szerint módosul:

A Nyugati pályaudvarról Esztergomba 2:25-kor induló S72-es vonat a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik. A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra 1:40-kor induló vonat a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik. A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra 2:40-kor induló vonat már a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, vagyis az óraigazítás után megvárja, amíg az óra mutatója ismét a 2 óra 40 perchez ér.



A Nyugati pályaudvarról Szobra 0:50-kor induló S70-es vonat a teljes útvonalon, az óraátállításban is érintett Szob alsó és Szob közötti szakaszon is a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szobra 2:04-kor érkezik meg. A Nyugati pályaudvarról Vácra 1:50-kor induló S70-es vonat a teljes útvonalon, az óraátállításban is érintett Istvántelek–Vác szakaszon is nyári időszámítás szerint közlekedik, Vácra 2:30-kor érkezik meg.

A Nyugati pályaudvarról Szobra 2:50-kor induló S70-es vonat a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik.

A Miskolcról 2:39-kor Mezőkeresztes-Mezőnyárádig közlekedő pótlóbusz a téli időszámítás szerint közlekedik, Mezőkeresztes-Mezőnyárádról a Keleti pályaudvara 3:49-kor induló (5009) vonathoz csatlakozik. A Nyugati pályaudvarról Szolnokra 0:40-kor induló S50-es vonat a teljes útvonalon, az érintett Cegléd–Szolnok szakaszon is nyári időszámítás szerint közlekedik, Szolnokra a nyári idő szerinti 2:25-kor érkezik.

A Nyugati pályaudvarról Szolnokra 1:40-kor induló S50-es vonat Budapest és Cegléd között a nyári időszámítás szerint közlekedik, Ceglédre a téli időszámítás szerinti 2:02-kor érkezik. Cegléd–Szolnok között 2690-es vonatszámban téli időszámítás szerint közlekedik, Ceglédről a téli időszámítás szerinti 2:08-kor indul.

A Nyugati pályaudvarról Debrecenbe 2:20-kor induló vonat a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik. Debrecenből a Nyugati pályaudvarra 2:39-kor induló sebesvonat a teljes útvonalon téli időszámítás szerint közlekedik. Debrecenből Nagykerekibe 2 órakor induló vonat a teljes útvonalon téli időszámítás szerint közlekedik.





Zajtáról Fehérgyarmatra 2:55-kor induló vonat a teljes útvonalon téli időszámítás szerint közlekedik. A Keleti pályaudvarról Nagykátára 1:50-kor induló személyvonat a teljes útvonalon, az óraátállításban is érintett Rákos–Nagykáta szakaszon is nyári időszámítás szerint közlekedik, Nagykátára a nyári időszámítás szerint 2:53-kor érkezik. Szolnokról a Keleti pályaudvarra 2:58-kor induló G60-as vonat a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik.

Szeged vasútállomásról 2:05-kor induló vasútvillamos a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Hódmezővásárhelyre is a téli időszámítás szerinti 2:48-kor érkezik meg.

Hódmezővásárhely vasútállomásról 2:09-kor induló vasútvillamos a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Szeged vasútállomásra 2:54-kor érkezik meg. A Lajosmizséről a Nyugati pályaudvarra 2:40-kor induló S21-es vonat a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik.



A nemzetközi forgalomban a Lőkösházáról hajnali 2:05 órakor induló, Budapesten át Bécsig közlekedő 346-os számú Dacia nemzetközi gyorsvonat Lőkösházáról a téli időszámítás szerinti 2:05-kor indul.