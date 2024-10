Úgy repkednek a magyarok, mintha nem lenne holnap: külföldre is sokan mennek az őszi szünetben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A közelgő őszi szünetben ismét Spanyolország a legnépszerűbb ország és London a legnépszerűbb város a repülős desztinációk listáján, egyre több honfitársunk szeretne távolabbi országokat is felfedezni. A top 10 ország közé most Törökország és az Amerikai Egyesült Államok is bekerült. Ez a tendencia a városok rangsorában is megmutatkozott, ahol az örökzöldek mellett már Isztambul, Koppenhága és Malaga is megtalálható. Bár az átlagos repülőjegyárak 11 százalékkal emelkedtek, a 4000 km-nél messzebbre utazók kevesebbet fizetnek, mint tavaly. Majdnem minden ötödik utazó kihasználja a meghosszabbított őszi szünetet, és 7-10 napot tölt pihenéssel.

A Kiwi.com adatai szerint ahogy tavaly, úgy idén is rögtön az őszi szünet első napján száll repülőre a legtöbb magyar utazó. Most is Spanyolországba, Olaszországba és az Egyesült Királyságba repül a legtöbb honfitársunk a 2024. október 10-ig leadott foglalások alapján az őszi szünetben. Tavaly nem szerepelt viszont a top 10-ben Törökország, ahová másfélszerannyian utaznak idén, mint tavaly, és így a negyedik legnépszerűbb ország lehet a közelgő szünet időszakában. Felkerült továbbá a top 10-es listára az Amerikai Egyesült Államok is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Dmytro Malytskyi, a Kiwi.com vállalati megoldásokért és légitársasági kapcsolatokért felelős igazgatója Törökország népszerűségének növekedését stratégiai elhelyezkedésének és a megnövekedett légi összeköttetéseknek tulajdonítja. Ebben a növekedésben kulcsszerepet játszott az, hogy Isztambul jelentős légi közlekedési csomóponttá vált. Nemcsak Európa kapuja, hanem megfizethető járatokat kínál más ázsiai országokba is, amelyek egyre népszerűbb célpontok. A versenyképes repülőjegyárak és a régió kulturális és természeti kincsei a turisták számára Törökországot kiemelkedően vonzó úti céllá teszik, amit tovább fokoz a számos légitársaság által kínált csatlakozó járatok virtuális összekapcsolhatósága – teszi hozzá Malytskyi. London, Milánó, Róma Városok közül London továbbra is viszi a prímet, de második helytől már megváltozott a helyzet tavalyhoz képest. Idén a lista második fokán a tavalyi hetedik helyezett, Milánó áll; a harmadikon pedig a tavalyi nyolcadik helyezett, Róma. Milánóba 42, Rómába pedig 36 százalékkal több magyar repül most az őszi szünetben a Kiwi.com foglalási adatai alapján. 47 százalékkal több honfitársunk utazik Isztambulba és közel 10 százalékkal több Koppenhágába. A top 10-es listára kerülő városok közül a legnagyobb népszerűségi ugrást Malaga tudhatja magáénak: ide 62 százalékkal több magyar repül idén, mint tavaly. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Top 10 repülős úti cél a magyarok körében az őszi szünetben: London Milánó Róma Barcelona Isztambul Koppenhága Malaga Málta Párizs Tenerife Messzire repülni idén olcsóbb A távolabbi célállomások népszerűségének növekedését a repülőjegyárak jelenlegi alakulása is alátámasztja. A repülőjegyek átlagára 11 százalékkal nőtt tavalyhoz képest a vizsgált időszakban, idén átlagosan 163 euróért vehettünk repülőjegyet az őszi szünet időszakára. A rövid, azaz 1500 km-en belüli úti célok átlagosan 117 euróba kerülnek. Leginkább a közepes, azaz 1500 km és 4000 km közti járatok átlagára nőtt (közel 25 százalékkal); ezekért a járatok átlagosan 192 eurót kell fizetnünk. A hosszú, azaz 4000 km-en túli járatok viszont átlagosan mintegy 5 százalékkal kevesebbe kerülnek, mint tavaly, így idén az őszi szünetben átlagosan 528 euróért szelhetjük át repülővel az óceánt. Az őszi szünetben repülővel utazók átlagosan 5,15 napot töltenek választott desztinációjukon, és majdnem minden ötödik kihasználja a meghosszabbított őszi szünetet, és 7-10 napot tölt pihenéssel, városfelfedezéssel.

