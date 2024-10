Most utazol Rómába? Lehet ennek nem fogsz örülni, de jó ha tudod: lezárják ezt a látnivalót

Megkezdődött hétfőn a római Trevi-kút felújítása, amelynek során a turisták a szökőkút medencéje fölé épített átjárón csodálhatják meg az emblematikus római műemléket - jelentette be Róma főpolgármestere, Roberto Gualtieri.

A látogatás a medence fölött elhelyezett üveglapokon történhet, miközben alant elvégzik a műemlék alsó részének tisztítását és renoválását, ahová a látogatók rendszeresen dobálnak aprópénzt a szökőkút zöldes vizébe. Az üvegpallók heteken belül elkészülnek. A szökőkút Federico Fellini Édes élet című filmje nyomán vált igazán népszerűvé, amelyben Anita Eckberg csalogatja a vízbe Marcello Mastroiannit. A szökőkút „sűrűn látogatott gyalogosnegyedben található, és rendkívüli mikroklíma-feltételeknek van kitéve, ami révén invazív növényzet és mészkőlerakódás alakult ki” - közölte a polgármesteri hivatal.

Kísérleti jelleggel korlátozni fogják az átjárón egyszerre áthaladó látogatók számát. Az intézkedés célja, hogy újabb adatokhoz jussanak „a műemlék túllátogatottságnak a megoldásához”. A Trevi-kutat naponta 10-12 ezer ember keresi fel. A kút vizét leeresztik, de a rituális pénzbedobás egy kosár segítségével folytatódhat. A munkákatok az év végéig tartanak, és a hatóságok ezt követően is ellenőrizni kívánják a látogatók számát. Roberto Gualtieri a hétfői sajtótájékoztatón közölte, hogy elképzelhető „kisebb belépődíj” bevezetése is a bejáratnál. A korlátozott látogatásra vonatkozó elképzelést már a múlt hónapban felvetették. Az olasz főváros az eddiginél is jóval több, 30 millió látogatóra számít 2025-ben, a jubileumi szentévben.