Itt a hivatalos bejelentés: ennyit kell fizetnie egy magyarnak, ha be akar jutni Angliába

Jövő tavasztól elektronikus belépési engedélyt kell kiváltaniuk azoknak a beutazóknak, köztük az európai uniós állampolgároknak, akik jelenleg vízum nélkül utazhatnak Nagy-Britanniába - közölte kedden a brit belügyminisztérium. A kötelem nem vonatkozik a letelepedési engedéllyel Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárokra.

A tájékoztatás szerint az elektronikus beutazási engedély (Electronic Travel Authorisation, ETA) nevű online dokumentumot az Európából - köztük az EU-országokból -érkező nem vízumkötelezett látogatók 2025. március 5-től kérelmezhetik, és április 2-től már ők is csak az ETA birtokában léphetnek be Nagy-Britanniába. A 10 fontba (4700 forintba) kerülő engedély két évig vagy a kérelmező útlevelének lejártáig érvényes, és az érvényességi idő alatt korlátlan számú nagy-britanniai beutazást tesz lehetővé, esetenként hat hónapi időtartamra. A londoni belügyi tárca keddi ismertetésében úgy fogalmaz, hogy az ETA-engedélyek digitálisan kapcsolódnak a beutazók útleveléhez, és robusztusabb biztonsági szűrést tesznek lehetővé még az utazás megkezdése előtt, megakadályozandó, hogy a külföldről érkezők visszaéljenek a brit bevándorlási rendszerrel.

Az ETA-rendszert kísérleti jelleggel Katar esetében már tavaly bevezette a brit kormány, idén februártól pedig az Öböl-menti Együttműködési Tanácshoz (GCC) tartozó többi ország - Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Omán, Kuvait és Bahrein -, valamint Jordánia állampolgáraira is kiterjesztette. A brit belügyminisztérium keddi bejelentése szerint jövő januártól az Európán kívüli térség többi nem vízumkötelezett országára, végül 2025 áprilisától az európai országokra is érvénybe lép az ETA-rendszer. Ezzel gyakorlatilag az összes olyan országra kiterjed az elektronikus beutazási engedély kiváltási kötelezettsége, amelyek állampolgárai vízum nélkül utazhatnak be Nagy-Britanniába.

Nagy-Britannia 2020 januárjában kilépett az Európai Unióból, és az uniós tagság megszűnése (Brexit) utáni 11 hónapos átmeneti időszak lejártával az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is távozott. Az akkori konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket - mindenekelőtt az EU-munkavállalók szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát -, amelyek ezekhez az integrációs szerveződésekhez kötődnek. London már a Brexit után jelezte, hogy idővel a látogatási, turisztikai céllal érkező, vízumkötelezettség nélküli beutazóknak is szükségük lesz belépési engedélyre.

Ezt a tervet a júliusi parlamenti választások után hivatalba lépett munkáspárti kormány is átvette konzervatív elődjétől. Nem kell kiváltaniuk az ETA-t azoknak az EU-állampolgároknak, akik 2020 végéig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek Nagy-Britanniában, és megszerezték az ehhez szükséges, meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyt (EU Settled Status), amely változatlanul biztosítja számukra a brit EU-tagság idején megszerzett jogosultságaikat.