Kőkemény razzia indul Budapesten és vonzáskörzetében: rengeteg rendőr lendül akcióba, erre vadásznak

2024 első felében 49 bűncselekményt jelentettek a gödöllői HÉV vonalán, ami nem indokolja a vonal rossz megítélését a rendőrség szerint. A rendőrség és a MÁV fokozott ellenőrzéseket és intézkedéseket vezettek be, többek között civil ruhás ellenőrökkel és testkamerákkal. Bár az atrocitások száma nőtt, az utasforgalom folyamatosan emelkedik.

2024 első felében 49 bűncselekményt jelentettek be a gödöllői HÉV vonalán. Bár ezek az adatok nem támasztják alá a vonal bűnügyi fertőzöttségét, a rendőrség és a MÁV komoly intézkedéseket hozott. A rendőrség hétfő délután tartott háttérbeszélgetésén elhangzott, hogy Kerepest gyakran bűnügyileg fertőzött városnak állítják be, de a számok és szakmai vélemények ezt nem igazolják. A 24.hu korábban arról számolt be, hogy áldatlan állapotok uralkodnak a H7-es és H8-as HÉV vonalán, ahol ittas és bódult emberek okoznak problémát - írja a 24.hu.

Gyuricza László kerepesi polgármester szerint sokan az ő településére járnak kábítószerért. Lauda Zoltán rendőr dandártábornok elmondta, hogy bár történnek bűncselekmények, ezek száma nem indokolja a vonal rossz megítélését. Az év első felében 49 bejelentést kaptak, amelyek közül 20 esetben indult büntetőeljárás, főleg lopások miatt.

A MÁV adatai szerint napi körülbelül 40 ezer utas használja ezt a vonalat, így az év első felében mintegy 7 millió utazás történt. Az igazoltatások száma megduplázódott az előző évhez képest: 1300-ról 2600-ra nőtt, míg az előállítások száma 80-ról 130-ra emelkedett.

Az elmúlt hetekben több mint 40 szerelvényen civil ruhás rendőrök végeztek ellenőrzéseket. Négy személyt kábítószer-fogyasztás miatt állítottak elő, de két esetben csak nyugtatót fogyasztottak. A legkritikusabb településrészeken is fokozott ellenőrzések zajlottak.

Kistarcsán március végén másfél kilogramm kábítószert foglaltak le két személytől, és zároltak tőlük 200 millió forintot. Egy másik ügyben tíz kilogramm pszichoaktív anyagot találtak és lefoglaltak tőlük 700 millió forintot. A lefoglalt anyag feketepiaci értéke összesen 15–20 millió forint között van.

Lauda Zoltán elmondta, hogy több konkrét cím is érintett volt az eljárásokban, de nem találtak kábítószert vagy pszichotróp anyagot. Kiemelte, hogy minden erővel azon vannak, hogy megelőzzék a szabálysértéseket és bűncselekményeket.

Nagy Gábor, a MÁV-HÉV vezérigazgatója szerint egyre több tudatmódosító szer hatása alatt álló személy utazik a HÉV-vel. Az utaspanaszok alapján ezeket az eseteket jellemzően ugyanazon néhány személy jelzi feléjük. A munkatársakat érő atrocitások száma nőtt ugyan, de eddig személyi sérülés nem történt.

2024-ben eddig 1634 alkalommal intézkedtek a rendészek csak a gödöllői vonalon. A MÁV több döntést is hozott ennek kezelésére: növelték a rendészeti létszámot és testkamerákat szereztek be. Mobil védelmi csoportot is felállítottak gyors reagálásra. A HÉV-állomásokat nagy számú kamerával látták el az elmúlt években. Nagy Gábor rámutatott arra is, hogy bár fontolóra vették a szerelvények bekamerázását is, ez hosszabb távú beruházást igényelne.

A vezérigazgató hozzátette: nincs érdemi visszaesés az utasforgalomban a bűncselekmények miatt; sőt folyamatos növekedést tapasztalnak a koronavírus-járvány vége óta.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA