Riadót fújt a HungaroMet, kegyetlen meleggel tetőzhet a kánikula szombaton: láthatáron az enyhülés?

Szombaton a csúcshőmérséklet nagyrészt 34 és 40 fok között várható, de az északnyugati tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket mérhetünk, az Alföldön egy-egy helyen a 40 fokot is meghaladhatjuk. Pénteken az országos és a budapesti melegrekord is megdőlt. Vasárnap már az északnyugati országrészben enyülés jön.

Szombaton délelőtt a sok napsütést csak időszakosan zavarhatja erőteljesebb gomolyfelhő-képződés. Csapadékra főként a déli óráktól számíthatunk. Előbb a keleti országrészben pattanhatnak ki helyenként hőzivatarok, később nyugat, délnyugat felől érkeznek, képződnek zivatarcellák, amelyek idővel kelet, északkelet felé tevődnek. Heves zivatar sem zárható ki - áll a HungaroMet előrejelzésében.

Zivataroktól függetlenül a Dunántúlon az északnyugati, a Tiszántúlon a délies szelet kísérhetik időszakosan élénk lökések. A csúcshőmérséklet nagyrészt 34 és 40 fok között várható, de az északnyugati tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket mérhetünk, az Alföldön egy-egy helyen a 40 fokot is meghaladhatjuk. Késő este 23, 32 fok várható.

7 megyén kívül az ország egész területén vörös riasztás van érvényben a meleg miatt - ahol nem a legmagasabb a figyelemztetési szint, ott másodfokú:

Este döntően derült vagy gyengén felhős idő várható, de időszakosan továbbra is erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. A Dunántúl fölött lévő zivatarcellák idővel kelet, északkelet felé tevődnek, így a középső és keleti országrészt is érinthetik. A hajnali órákban már kevesebb helyen valószínű csapadék. A szél csak zivatarok környezetében lehet erős vagy viharos. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul, vízpartokon, városokban lesz a melegebb.

Vasárnap a sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, valamint magasra tornyosuló gomolyfelhőkre is számíthatunk, utóbbiakból reggel főként északon, napközben másutt is kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcsérték az ország északnyugati, nyugati részén 30 és 35, másutt 35 és 40 fok között valószínű.

Dőltek a melegrekordok

A csütörtöki 40,0 fokos rekord után, amit Kelebián rögzített a Hungaromet, pénteken még magasabbra szökött a hőmérséklet; 40,4 fokkal dőlt melegrekord Kelebián – írja az Időkép.

A eddigi rekordmeleget 1922-ben mérték ezen a napon: Szerepen és Egerben egyaránt 38,9 fokig melegedett a levegő július 12-én.

Kiskunhalason is meghaladta pénteken a hőmérséklet a 40 fokot, sőt fővárosi rekord is jócskán megdőlt. Az eddigi rekordot egy 1991-es mérés tartotta, akkor Budapest belterületen 36,9 fokot mértek. Ezt szárnyalta ma túl az Újpesten mért 38,1 fok. A rekordok hitelesítése ma várható.

Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA