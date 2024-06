Felhőszakadás, jégeső miatt narancs riasztást adtak ki: érkezik az ítéletidő, a fél ország nem ússza meg

Narancs riasztást adtak ki a fél országra felhőszakadás miatt. A zivatarok mellé kaphatunk jégesőt és viharos szelet is.

Narancs riasztást adtak ki a fél országra, csütörtökön „intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat”.

Ma délelőtt a HungaroMet szerint elszórtan elsősorban a középső országrészben, majd a déli óráktól egyre többfelé valószínű zivatarok előfordulása késő estig. A zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, és néhol 50 mm feletti csapadék is előfordulhat az intenzív vagy az ismétlődő zivatarokból. A zivatarok mellé kaphatunk jégesőt és viharos szelet is.

Csütörtök este a fátyolfelhők mellett a gomolyfelhők egy része összeesik, hajnalban rétegfelhőzet képződhet. Pára, foltokban köd is kialakulhat. A záporok, zivatarok számossága csökken, de helyenként még előfordulhatnak az éjszaka második felében is. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, de záporok, zivatarok mentén átmenetileg viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 14 és 20 fok között alakul.

Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. A Dunántúlon kevesebb helyen, máshol szórványosan valószínű zápor, zivatar. Estétől mindenütt csökken a csapadék hajlam. Zivatar térségében átmenetileg megerősödhet a szél. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.