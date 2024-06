Vigyázz, hol strandolsz! Térképen a Balaton leghalálosabb pontjai, itt még a jó úszók is veszélyben vannak

Különösen a déli parton strandolók gondolják, hogy akár kilométereket lehet besétálni a Balatonba és még mindig leér a lábunk, de ez nem így van! A marásvonalak olykor nagyon közel vannak a parthoz, itt hirtelen mélyül a víz. Térképen a kritikus pontok.

A balatoni marásvonalat nem jelzi bója, ezért a strandolónak, sportolónak kell tudatosítania magában, hogy létezik ez a veszélyforrás - hívta fel a figyelmet a vizimentok.hu. Szakter Rolanddal, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségének geodéziai és térinformatikai referensével beszélgettek a magyar tenger veszélyforrásairól.

A Balatonról sokan azt hiszik, hogy olyan, mint egy lavór. Különösen a déli parton strandolók gondolják, hogy akár kilométereket lehet besétálni és még mindig leér a lábunk, de ez nem így van - hívta fel a figyelmet, ez egy élő tó, amit a hullámzás, a viharok időnként átrendeznek, és a meder morfológiájának megvannak a kockázatai.

Főleg a déli parton leselkedik veszély a fürdőzőkre a marásvonalaknál: ott sokkal nagyobb arányú a mélyülés, mint az északi parton, két métert is tud mélyülni a víz akár 30-40-50 méteren belül, gyakorlatilag egy árokra kell gondolni. Mint kifejtette, a déli parton két marásvonal is van, az egyik egy hirtelen vonal, ami 150-180 centis vízmélységtől indul, viszont a parthoz közelebb is kialakul egy marásvonal a hullámzás miatt. Ott sokkal kisebb, mintegy félméteres mélyedést jelent, ez leginkább a gyerekeknek jelenthet veszélyt - húzta alá.

A strandüzemeltetőknek kötelessége az 1 méter 20 centis vizet kijelölni, illetve a strand határát, de az utána lévő vízmélységeket nem. Innentől ez már személyes felelősség, hogy azon lehetőleg ne menjünk túl. Vagy ha túlmegyünk, akkor ismerjük, hogy milyen vízbe megyünk, milyen mederviszonyok vannak ott

- foglalta össze a szakember, aki szerint komoly veszélyt jelentenek a túrzások is, amelyek gyakran mozognak a mederben, ha valaki beevez, vagy vízibiciklivel beteker, azt hiheti, hogy ideális a vízmélység a fejesugrásra, de azt már nem veszi észre, hogy egy turzás fölé került, itt a fejesugrás gerinctörést eredményezhet.