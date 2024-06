Figyelmeztet a MÁV: nagyon veszélyesek a vonatok nyáron, erre kell kiemelten figyelnie mindenkinek

Rövid időn belül második alkalommal fordult elő, hogy vasúti területen a szabályok megszegése miatt felnőtt kísérettel került életveszélyes helyzetbe gyermekcsoport - közölte a MÁV.

Könnyen tragédiával végződhetett volna május 24-én, egy iskolai kirándulás Tóvároskert megállóhelyen, amikor egy nagyjából 20 fős, piros sapkát viselő gyermekcsoport két kísérővel annak ellenére ment át a vasúti útátjárón, hogy a fénysorompó tilos jelzést mutatott. A megállóhelyen épp bent álló vonat mozdonyvezetője hosszas kürtölésbe kezdett, ennek ellenére a csoport átkelt a síneken. Ez a szerelvény nem indult el, de a másik vágányon bármikor jöhetett volna vonat, amely szörnyű tragédiához vezethetett volna - írja közleményében a vasúttársaság.

De vérfagyasztó jelenet zajlott a szolnoki vasútállomáson is június 12-én, amikor egy iskolásokból álló csoport átszálláskor az aluljáró helyett a vágányokon átkelve közelítette meg az első vágányról induló vonatot. Bármelyik szabad vágányon jöhetett volna ezalatt szerelvény, így a kényelmesnek tűnő megoldás könnyen tragédiához vezethetett volna! A vasúttársaság mindkét eset kapcsán rendőrségi feljelentést tett.

A MÁV felhívja a figyelmet, hogy vasútüzemi területen tartózkodni életveszélyes és tilos! Csak a kijelölt vasúti átjáróban szabad átmenni a síneken. A vasúti átjárót mindig kiemelt körültekintéssel kell megközelíteni! A fénysorompó felváltva villogó piros fénye azt jelenti, hogy nem szabad átmenni a síneken, mert jön a vonat. Ha a vonat elhaladt, várjuk meg a fénysorompó fehér villogó jelzését. Mielőtt a sínekre lépünk, mindig győződjünk meg róla, hogy egyik irányból sem érkezik vonat! Nem szabad közlekedés közben fülhallgatót használni, vagy a telefont nyomkodni, mert ez elvonja a figyelmet a veszélyekről.

Évente több gyermek vagy fiatal szenved súlyos égési sérüléseket, sőt, sajnos halálesetek is történnek, amikor vasútüzemi területen felmásznak egy vasúti kocsira vagy a felsővezeték tartóoszlopára. Az izgalmas elfoglaltságnak tűnő szelfikészítés a vonat tetején könnyen halállal végződhet! A villamos felsővezeték megközelítése is életveszélyes, már 2 méteres távolságtól áramütést, súlyos vagy életveszélyes égést okozhat. Már önmagában az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. Szigorúan tilos a járművek alá menni, alattuk átbújni, illetve azok tetejére felmászni.

Az életükkel játszanak azok a fiatalok is, akik szórakozásból a vonat elé szaladnak, majd elugranak az érkező jármű elől. A vonat valós sebességét nagyon nehéz érzékelni, ráadásul a vasúti szerelvény féktávolsága is többszáz méter, ezért a hirtelen megállítása esélytelen!

Sokszor előfordul, hogy a vasúti sínek mellett játszó gyerekek a sínre köveket, nagyméretű idegen anyagokat helyeznek az érkező vonat elé, esetleg azt meg is dobálják. Ezzel súlyosan veszélyeztetik a közlekedő vonatok biztonságát, hiszen azok szolgálatképtelenségét, szélsőséges esetben siklását is okozhatják. A sínre helyezett tárgy észlelését követő vészfékezés következményeként az utasok és a vonat személyzete is megsérülhet. Az ilyen jellegű cselekményeket minden esetben feljelentés követ.

A nyári szünet közeledtével a MÁV ismételten kéri a szülőket és a pedagógusokat, hogy hívják fel a gyermekek és fiatalok figyelmét a szabálykövető közlekedés fontosságára, hiszen a figyelmetlenség vagy a vasúti közlekedés veszélyeztetése súlyos következményekkel járhat!

Élesedtek a nyári menetrendek

A turisztikai szezon felpörgésével együtt, azaz a vakáció kezdetével járatja csúcsra a balatoni forgalmat a MÁV-VOLÁN-csoport. Június 22-től, a főszezontól kezdődően ugyanis a jelenleginél is több vonatot, IC-kocsit és motorvonatot állítanak forgalomba, ezáltal még több férőhely áll majd az utasok rendelkezésére